國1上午2車禍追撞事故 國5下午將湧入南向車潮

酒後代駕服務，因社會對酒駕深惡痛絕而萌芽，多數人卻對這個新興行業一知半解。究竟哪些人願意深夜顛倒作息，開著酩酊大醉乘客的車，回到顧客的家？為何一趟2公里路程，代駕司機得開4小時才達成任務？還得身兼心理諮商師、訂房管家或3歲小孩的保母？「酒後代駕眾生相」專題獨家專訪看盡人生百態，得十八般武藝樣樣精通的代駕司機，揭開代駕業的神秘面紗。

2022-01-30 13:33