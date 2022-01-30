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國1上午2車禍追撞事故 國5下午將湧入南向車潮

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天國1南向88.1公里，2小自追撞占用內線車道事故，回堵1公里。圖／高公局提供
今天國1南向88.1公里，2小自追撞占用內線車道事故，回堵1公里。圖／高公局提供

今天為春節連續假期小年夜，交通部高公局統計，截至上午11時，國道全線交通量為25.4百萬車公里，預估今日交通量為105百萬車公里，仍在預期流量範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、王田至彰化系統；國1高架南向楊梅端等車多行車緩慢；其餘路段行車順暢。

高公局預判，今日下午重點壅塞路段，將出現在國5南向南港系統—頭城等路段，建議用路人利用高速公路1968網站及App，並在行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

另外，今天上午9時47分，國1南向88.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵約1公里；上午10時30分國1南向198公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，上午10時57分排除，後方車流回堵約3公里。

高公局提醒，民眾假期前做好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。建議南向民眾多利用下午時段行駛國道、北向民眾多利用上午時段行駛，以避開壅塞節省寶貴時間；天雨路滑，小心行車，務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離。

國道 車道

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