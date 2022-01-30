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國道一號彰化南下路段3車追撞 回堵台中9公里

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國1南下部分路段「紅爆」龜速前進 時速僅20公里

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
國1王田往彰化系統今天上午車多壅塞。圖／取自高公局官網即時路況
國1王田往彰化系統今天上午車多壅塞。圖／取自高公局官網即時路況

今天小年夜、春節連假第二天，上午國道狀況大致良好通順，但國1部分南下路段仍塞車「紅爆」，時速僅20、30多公里；交通部高速公路局表示，建議南向用路人下午出發、北向於上午出發，較能避開壅塞時段。

根據高公局網站即時路況顯示，今天上午11時左右，國道多數路段時速都在80公里以上，但是國1王田往彰化系統、湖口服務區往竹北、竹北往新竹路段車多壅塞，時速僅20多公里，用路人龜速前進；國1王田往彰化系統、高架校前路往楊梅端，以及快速公路瑪東系統往安樂端時速不到40公里。

高公局表示，昨日全日交通量為94.3百萬車公里，為年平均平日88百萬車公里的1.1倍，國5交通量為2.7百萬車公里，為年平均平日2.6百萬車公里的1倍，昨日路況大致順暢。至於今日凌晨0時至清晨5時平均交通量為6.1百萬車公里，為年平均平日3.5百萬車公里的1.7倍，預估今日交通量為105百萬車公里。

高公局說，今日相關疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時至清晨5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控，呼籲民眾出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

替代道路部分，高公局說，長途建議利用台61替代國1與國3，台9替代國5，台63替代國6；短途則建議利用省縣道，不要上國道。

國道 彰化 新竹

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