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蘇花路廊上午車速50公里 公總提醒用路人早點出發

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮崇德管制站今天上午車流量順暢，南下車多。圖／警方提供
花蓮崇德管制站今天上午車流量順暢，南下車多。圖／警方提供

今天是春節連假第2天，也是小年夜。公路總局統計，截至上午10點，蘇花路廊南下車流量為5965輛，北上則有819輛，最高量出現在上午8點南下，達1小時808輛。第四區養護工程處指出，1小時最高量未超過1千輛就不會塞車，提醒用路人可多利用上午出發，節省交通時間。

新城警分局指出，上午崇德管制站南北雙向車流順暢，南下車流稍多，南北車速均可達50公里以上，行車秩序良好，持續在轄內蘇花路廊、台8線中橫公路及台14甲線，及七星潭風景區，設35處崗哨疏導交通。

第四區養護工程處副處長林文雄說，雖然蘇花路廊截至目前，白天車流量沒有像往年多，不過依照昨天車流量來看，一整天下來還是有超過1萬輛。只要1小時最高量不超過1千輛，基本上就不會塞車，交通順暢。

另外，疫情嚴峻，花蓮監理站持續不定時派員到轄內各客運場站，督導客運公司及駕駛員落實場站、車內定時消毒、量測額溫等各項防疫措施。同時於各客運場站服務櫃台放置酒精，供駕駛員及乘客使用；駕駛員出車前均落實量測酒精濃度、體溫及血壓等自主健康管理，以保障乘客及工作人員健康。

花蓮監理站提醒，民眾於乘車前應配合客運場站人員測量體溫，超過37.5度將不提供乘車服務，並免費退票，請乘客務必戴口罩，禁止在車上飲食，務必做好個人防護措施；如有發燒、咳嗽等不適症狀，請主動通報或撥打1922防疫專線。

蘇花路廊 塞車 監理站

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