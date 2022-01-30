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今愈晚愈冷下探11度 春節追雪把握這兩天機率最高

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天天氣受到大陸冷氣團影響，愈晚愈冷。本報資料照片
今天天氣受到大陸冷氣團影響，愈晚愈冷。本報資料照片

今天是小年夜，中央氣象局表示，春節期間天氣多變，今天受到大陸冷氣團影響，愈晚愈冷，最低溫剩下11度，初一、二稍微回暖；但初四、五又有東北季風或冷氣團襲台，各地又會轉涼。

降雪部分，氣象局預報員謝佩芸表示，春節期間高山地區溫度偏低，3000公尺以上高山若水氣、溫度配合得宜，將可望降雪，其中初一、初二水氣較多，「追雪」機率最高；民眾在高山活動也要注意路面結霜、積冰，加強交通安全。

謝佩芸表示，今明天氣受到大陸冷氣團影響，中部以北、東半部地區較冷，目前北部氣溫已經開始下降，且愈晚愈冷；冷氣團最低溫時間點預計在今晚到明天清晨，屆時北部、東北部低溫剩下11到13度，中南部13度，花東15、16度，民眾要注意保暖。

初一、初二大陸冷氣團勢力減弱，謝佩芸表示，各地氣溫將逐步回升，不過受華南雲雨區影響水氣變多，各地降雨機率提升，北部、東半部容易降雨，中南部也有機會出現雨勢，外出要攜帶雨具。

謝佩芸表示，初三將有鋒面通過，各地容易有雨，初四、五又有下一波東北季風或冷氣團影響天氣，各地天氣轉涼但水氣轉乾，中南部恢復多雲到晴天氣，僅迎風面北部、東半部有雨，但比初一到初三雨勢和緩許多。

冷氣團 低溫 天氣動態

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