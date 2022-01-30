過年送禮有撇步 保健食品先問醫師

過年別亂送保健食品，送錯禮可能讓長輩身體出問題！民眾在過年走春時幾乎都會人手一包機能性保健食品，希望讓長輩「補一補」。但藥師公會全聯會副發言人王明媛提醒，在購買紅麴累保健食品時一定要特別注意，長輩是否有在服用降血脂藥物。

長輩補品別亂送

許多小輩喜歡購買中藥相關的保健品送給長輩「補身體」，聊表孝心，但王明媛提醒，贈送此類機能性保健食商品時，建議要先了解長輩的身體狀況再送，不過一般的雞湯、滴雞精、維他命、降血糖、抗癌產品通常都沒有太大的問題。

但「紅麴」作為降血脂的中藥良方，也是贈送長輩補品的熱門選項。王明媛提醒，具有高血脂、且有在服用降血脂藥物的民眾，使用紅麴保健食品很可能會過度加強降血脂藥物的藥效與副作用，需要特別小心，最好不要一起使用。

王明媛特別強調，食物與保健食品中、經過萃取的特定成分含量是完全不一樣的概念，尤其紅麴純化之後的結構與降血脂藥物可說是「一模一樣」，一直是藥師們比較擔心的項目，過量時會加強橫紋肌溶解、肌肉痠痛、肝腎功能損傷等副作用。

先了解情況再送禮

至於常常被當作養顏美容聖品的魚油、銀杏保健食品，王明媛也認為，「基本上是安全的」，但若真的到非常小心地檢視，魚油的確也會加強部分抗凝血藥物的藥效，心血管疾病患者與抗凝血藥物使用者還是要留心，使用前最好諮詢一下醫生或藥師，「畢竟送禮要送對，送錯了還是很尷尬的。」

此外，人參相關保健食品也是過年過節贈送給長輩的熱門禮品，但王明媛說，人參有「大補元氣」之效，如果長輩本身有在使用一些慢性病藥物，同時使用人參保健食品的話，可能會導致藥效被放大，產生藥效過強的情況，而一般人如果使用過量，也可能出現火氣大、流鼻血的反應，需要特別注意。

食藥署也提醒，購買「健康食品」，最重要是應考量食用者需求，民眾應掌握「停」、「看」、「聽」三要訣：選購時「停」一下，冷靜思考是否確實有需要及對健康是否有幫助；仔細「看」包裝上的「標章及核准字號」、「警語」、「注意事項」、「建議攝取量」及該產品「保健功效」；長輩正式食用前請務必「聽」醫師或營養師等專業人員建議，才能用對保健食品。

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