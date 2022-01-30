快訊

讀法商出路好卻缺教授 為何頂大商管學院生師比最高？

國道一號彰化南下路段3車追撞 回堵台中9公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

過年送禮有撇步 保健食品先問醫師

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
贈送保健食品前，最好先了解長輩用藥情況，並徵詢醫師意見。（網路截圖）
贈送保健食品前，最好先了解長輩用藥情況，並徵詢醫師意見。（網路截圖）

過年別亂送保健食品，送錯禮可能讓長輩身體出問題！民眾在過年走春時幾乎都會人手一包機能性保健食品，希望讓長輩「補一補」。但藥師公會全聯會副發言人王明媛提醒，在購買紅麴累保健食品時一定要特別注意，長輩是否有在服用降血脂藥物。

長輩補品別亂送

許多小輩喜歡購買中藥相關的保健品送給長輩「補身體」，聊表孝心，但王明媛提醒，贈送此類機能性保健食商品時，建議要先了解長輩的身體狀況再送，不過一般的雞湯、滴雞精、維他命、降血糖、抗癌產品通常都沒有太大的問題。

但「紅麴」作為降血脂的中藥良方，也是贈送長輩補品的熱門選項。王明媛提醒，具有高血脂、且有在服用降血脂藥物的民眾，使用紅麴保健食品很可能會過度加強降血脂藥物的藥效與副作用，需要特別小心，最好不要一起使用。

王明媛特別強調，食物與保健食品中、經過萃取的特定成分含量是完全不一樣的概念，尤其紅麴純化之後的結構與降血脂藥物可說是「一模一樣」，一直是藥師們比較擔心的項目，過量時會加強橫紋肌溶解、肌肉痠痛、肝腎功能損傷等副作用。

先了解情況再送禮

至於常常被當作養顏美容聖品的魚油、銀杏保健食品，王明媛也認為，「基本上是安全的」，但若真的到非常小心地檢視，魚油的確也會加強部分抗凝血藥物的藥效，心血管疾病患者與抗凝血藥物使用者還是要留心，使用前最好諮詢一下醫生或藥師，「畢竟送禮要送對，送錯了還是很尷尬的。」

此外，人參相關保健食品也是過年過節贈送給長輩的熱門禮品，但王明媛說，人參有「大補元氣」之效，如果長輩本身有在使用一些慢性病藥物，同時使用人參保健食品的話，可能會導致藥效被放大，產生藥效過強的情況，而一般人如果使用過量，也可能出現火氣大、流鼻血的反應，需要特別注意。

食藥署也提醒，購買「健康食品」，最重要是應考量食用者需求，民眾應掌握「停」、「看」、「聽」三要訣：選購時「停」一下，冷靜思考是否確實有需要及對健康是否有幫助；仔細「看」包裝上的「標章及核准字號」、「警語」、「注意事項」、「建議攝取量」及該產品「保健功效」；長輩正式食用前請務必「聽」醫師或營養師等專業人員建議，才能用對保健食品。

【更多精采內容，詳見

保健食品 中藥 患者

延伸閱讀

白家綺消失8點檔5年犯癢了 合體尪甜蜜小動作閃爆

新零售高層換血 擬引進保健食品拚多角化經營

全家便利商店推「家用快篩試劑、三麗鷗口罩」限時優惠

【重磅快評】陳吉仲捍衛萊豬 對不起蔡政府的美國老爸

相關新聞

春節餐廳圍爐防疫自保 專家：煮火鍋一定要戴口罩

今天就是小年夜，但新冠肺炎本土疫情未歇，指揮中心也未針對餐廳祭出更嚴格的防疫措施，民眾若要在外聚餐必須做好自保。中國附醫...

今愈晚愈冷下探11度 春節追雪把握這兩天機率最高

今天是小年夜，中央氣象局表示，春節期間天氣多變，今天受到大陸冷氣團影響，愈晚愈冷，最低溫剩下11度，初一、二稍微回暖；但...

國1南下部分路段「紅爆」龜速前進 時速僅20公里

今天小年夜、春節連假第二天，上午國道狀況大致良好通順，但國1部分南下路段仍塞車「紅爆」，時速僅20、30多公里；交通部高...

國道一號彰化南下路段3車追撞 回堵台中9公里

今天是小年夜，國道一號中部路段今天上午10點過後車流增加，彰化南下198.9公里處上午發生一起3車追撞事故，一名駕駛骨折...

蘇花路廊上午車速50公里 公總提醒用路人早點出發

今天是春節連假第2天，也是小年夜。公路總局統計，截至上午10點，蘇花路廊南下車流量為5965輛，北上則有819輛，最高量...

過年送禮有撇步 保健食品先問醫師

過年別亂送保健食品，送錯禮可能讓長輩身體出問題！民眾在過年走春時幾乎都會人手一包機能性保健食品，希望讓長輩「補一補」。但藥師公會全聯會副發言人王明媛提醒，在購買紅麴累保健食品時一定要特別注意，長輩是否有在服用降血脂藥物。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。