占博愛座、搶上車！春節出遊搭捷運 慎防3舉動釀糾紛

今年農曆春節自1月29日至2月6日連續9天假期，大量返鄉或出遊民眾頻繁在捷運各線、車廂移動轉乘，加上大小行李、年節禮品，難免常有碰撞衝突，經統計，北捷近1年受理相關刑事案件達478件，其中糾紛或衍生傷害184件、占38.49％，北市警察局呼籲民眾，搭捷運遇問題，可按車廂紅色緊急按鈕，請站務人員處理。

北市警捷運警察隊指出，統計2021年捷運系統內受理相關刑事案件總計478件，糾紛或衍生傷害有184件、占38.49％，近一步分析，又能細分為碰撞踩踏147件、占79.36％；妨礙通行23件、占12.25％；進出順序15件、占8.15％。

最常發生情況包含，旅客趕時間不小心有肢體碰撞，引發彼此不滿，進而發生口角、大打出手，甚至使用辣椒水攻擊對方；上下班尖峰時刻人潮眾多，進出車廂產生擁擠；車廂行駛晃動發生摩擦、占用博愛座或未戴口罩遭勸阻；手機播放音量或交談聲音過大，干擾其他旅客等，引發乘客拳腳相向、互告傷害或恐嚇等類型案例。

例如去年12月2日有2名男子在捷運台北車站因碰撞起爭執，雙方前往詢問處調閱監視器釐清，查看畫面後又再起爭執，甚至發生肢體衝突，現場保全見狀立即噴辣椒水制止，並通報捷警處理，捷警到場後除釐清案情，並協助通報救護車送醫。

另一例案例為去年12月4日往淡水方向的列車上，列車抵達圓山站時，一名欲下車男子遭另一名女乘客後背包擋住，男子認為該女故意擋住下車路線，因而捶打該女背包，雙方隨即引發衝突，男子進一步灰打女子左臉頰，雙方下車後即刻請站務、保全及捷警處理，該名女子事後也到醫院驗傷提告。