快訊

安以軒澳門CEO老公被捕原因曝光 警：查問期間拒絕合作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

占博愛座、搶上車！春節出遊搭捷運 慎防3舉動釀糾紛

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
一名欲在圓山站下車男，認為紅衣女故意用背包擋下車路線，因而攻擊紅衣女。圖／捷警提供
一名欲在圓山站下車男，認為紅衣女故意用背包擋下車路線，因而攻擊紅衣女。圖／捷警提供

今年農曆春節自1月29日至2月6日連續9天假期，大量返鄉或出遊民眾頻繁在捷運各線、車廂移動轉乘，加上大小行李、年節禮品，難免常有碰撞衝突，經統計，北捷近1年受理相關刑事案件達478件，其中糾紛或衍生傷害184件、占38.49％，北市警察局呼籲民眾，搭捷運遇問題，可按車廂紅色緊急按鈕，請站務人員處理。

北市警捷運警察隊指出，統計2021年捷運系統內受理相關刑事案件總計478件，糾紛或衍生傷害有184件、占38.49％，近一步分析，又能細分為碰撞踩踏147件、占79.36％；妨礙通行23件、占12.25％；進出順序15件、占8.15％。

最常發生情況包含，旅客趕時間不小心有肢體碰撞，引發彼此不滿，進而發生口角、大打出手，甚至使用辣椒水攻擊對方；上下班尖峰時刻人潮眾多，進出車廂產生擁擠；車廂行駛晃動發生摩擦、占用博愛座或未戴口罩遭勸阻；手機播放音量或交談聲音過大，干擾其他旅客等，引發乘客拳腳相向、互告傷害或恐嚇等類型案例。

例如去年12月2日有2名男子在捷運台北車站因碰撞起爭執，雙方前往詢問處調閱監視器釐清，查看畫面後又再起爭執，甚至發生肢體衝突，現場保全見狀立即噴辣椒水制止，並通報捷警處理，捷警到場後除釐清案情，並協助通報救護車送醫。

另一例案例為去年12月4日往淡水方向的列車上，列車抵達圓山站時，一名欲下車男子遭另一名女乘客後背包擋住，男子認為該女故意擋住下車路線，因而捶打該女背包，雙方隨即引發衝突，男子進一步灰打女子左臉頰，雙方下車後即刻請站務、保全及捷警處理，該名女子事後也到醫院驗傷提告。

捷警呼籲，春節期間民眾搭乘捷運時應平心靜氣，遇事時務必冷靜面對，可以按下車廂門邊紅色緊急按鈕，請站務人員協助處理，藉由警察調閱影像還原事發現場，釐清責任，並以同理心及彼此體諒包容的心態化解糾紛。

2男在台北車站看完監視器畫面後仍繼續爭吵，捷警即刻用辣椒水制止。圖／捷警提供
2男在台北車站看完監視器畫面後仍繼續爭吵，捷警即刻用辣椒水制止。圖／捷警提供

捷運 車廂 警察

延伸閱讀

春節第二天返鄉出遊 公總示警今有8大易壅塞路段

體驗知性木藝偽出國 台灣木材故事春節喜迎客

春節基隆和平島、色彩屋等易塞 警規畫替代道路避車潮

春節走春趣 快到板橋放送所、斬龍山遺址文化公園玩

相關新聞

大陸冷氣團發威 今晨冷颼颼將冷到除夕

中央氣象局今早(30日)發布陸上強風特報，受到大陸冷氣團影響，今日中部以北至宜蘭地區在夜間清晨低溫13至15度，花東17...

春節第二天返鄉出遊 公總示警今有8大易壅塞路段

今天是春節連續假期第二天，交通部公路總局預估，今日有8大易壅塞路段，主要為銜接國道及地區性主要幹道，包含台9線蘇花公路、...

占博愛座、搶上車！春節出遊搭捷運 慎防3舉動釀糾紛

今年農曆春節自1月29日至2月6日連續9天假期，大量返鄉或出遊民眾頻繁在捷運各線、車廂移動轉乘，加上大小行李、年節禮品，...

虎豹潭事件催生戶外教育安全 北市推五項活動安全指引

虎豹潭事件發生後，台北市教育局委請台北市學校環境教育中心針對五項常見的戶外活動（登山、露營、溯溪、自行車、獨木舟）編訂「...

本土疫情狂燒「清零、共存」怎麼選？聲量調查出爐「一面倒輾壓」

台灣本土疫情危機重啟，中央流行疫情指揮中心並未如去年本土疫情大爆發時，快速提高防疫警戒等級，引來網友好奇，台灣是否也打算朝著與病毒「共存」的方向前進，而非堅持完全防堵的「清零」防疫政策。

2022全國花燈競賽揭曉 因疫情改採線上舉行

2022台灣燈會在高雄─全國線上花燈競賽「燈王」揭曉，龍華國小「虎年遊港雄便捷」獲得親子組燈王；青年國中「百鳥齊鳴、虎躍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。