虎豹潭事件催生戶外教育安全 北市推五項活動安全指引

虎豹潭事件發生後，台北市教育局委請台北市學校環境教育中心針對五項常見的戶外活動（登山、露營、溯溪、自行車、獨木舟）編訂「台北市學校戶外教育安全指引」，教育局表示，近來戶外教育已形成新的學習風潮，加上由業者提供服務的體驗經濟活動盛行，此類活動也存在潛在風險，因此學會風險評估、自我保護等素養，才能快樂出門、平安回家。

教育局表示，戶外教育安全指引各編章分別從「行前規劃」、「活動中注意事項」及「緊急事件處理」三個面向，歸納所需要具備的安全觀念，並蒐集相關網站，提供親師生運用，例如露營篇，於行前規劃提醒從事露營活動要攜帶易保存及烹調食材、保暖衣物、帳篷設備、個人藥品及急救箱等必要裝備，場域選擇可至交通部觀光局露營區資訊查詢專區查詢合格的露營場，行前要再確認身體狀況、近期天候跟露營地區的環境變化等。

教育局表示，活動中注意事項包含營區規劃（如在堅硬平坦的地方搭帳）、安全飲食（如注意飲食衛生）、用火安全、無痕山林（如不留下垃圾等）；緊急事件處理包含蜂蟲螫咬之處理、災害發生應立即離開危險環境，以及立即通報相關單位等；另外安全指引也整理對於幼兒活動的安全提醒，提供家長參考，讓學齡前幼兒也能夠安全的進行戶外活動。

教育局表示，近來戶外教育已形成新的學習風潮，讓學生走出教室，將學習與生活結合，提高學生學習興趣與效果，加上由業者提供服務的體驗經濟活動盛行，此類活動也存在潛在風險，因此除了讓學生學習「安全」課題，學會風險評估、自我保護等素養，輔以提升教師、家長對於戶外活動安全及風險管理評估意識，讓安全落實於生活中。

教育局提醒，適逢寒假過年期間，如從事戶外活動請務必留意安全，以防疫優先為前提，務必遵守相關防疫措施，保持個人衛生習慣等，並儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所等，做好自主健康管理，共同守護你我安全。