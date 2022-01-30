春節第二天返鄉出遊 公總示警今有8大易壅塞路段

今天是春節連續假期第二天，交通部公路總局預估，今日有8大易壅塞路段，主要為銜接國道及地區性主要幹道，包含台9線蘇花公路、台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線快官往成功、大里二往霧峰；部分旅遊觀光景點路段車多或壅塞，如台2線萬里往大武崙、台2乙線關渡往淡水、台3線大溪往慈湖。

昨天下午4時至6時部分路段有車多情形，包含台9線蘇花公路、台2線淡水路段、台65線土城及新莊路段，其餘省道路段車流順暢。

公路總局表示，今年春節連假為9日，車流量較去年分散，昨天除了台9線蘇花公路南下交通量較去年春節平均交通量略增加外，其餘路段交通量皆低於去年春節平均交通量。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局表示，已協調客運業者視人潮機動增班，昨西部國道客運共計行駛5830班次，疏運8萬2788人，日均疏運人數較110年減少40%；東部國道客運路線共計行駛1271班次，疏運1萬5359人，日均疏運人數較110年減少35%。