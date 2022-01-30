伴獨居老人過年 愛心基金會送幸福年菜到家中

有人陪伴的年節，是獨居長輩最深的想望。今年雖因疫情影響，老五老基金會為了讓長輩也有過年氣氛，將全台將近千份幸福年菜送到獨居及弱勢長輩家中，在歲末年終用營養、新鮮現做的年菜陪伴長輩過好年。

台北市私立普林斯頓高級中等學校、經國管理暨健康學院的學生在年假第一天就投入公益，協助製作雙北地區75位長輩豐盛年菜。在菜色設計上，特別兼具營養與豐富：富含蛋白質及維生素的鱸魚，以蒸煮方式保留食材營養素；燉煮軟嫩、方便長輩好入口的豬腳，及花了數十個小時熬煮的雞湯等，大大補充平日長輩蛋白質攝取不足的狀況；穀物則使用紅豆水烹煮，帶點淡紅色的什錦飯看來喜氣、吃來歡喜！

一早就在門口等的71歲馮爺爺，看到大夥來送年菜開心地招呼，今年是第三年到爺爺家一起過年了。因行動及外出不便，平時馮爺爺過著有一餐沒一餐的生活，健康狀況讓社工十分堪憂，這次年菜不僅要讓長輩吃得飽、也要吃得好，看到志工送來滿滿一桌美味料理，讓爺爺直呼今年過年真的是很幸「虎」。

另一位77歲的高爺爺，住在偏遠的石碇山區，每次外出平均都要花上40分鐘。自數月前高奶奶去世後，除購買必要的生活用品外，幾乎不外出，今年更將是第一次獨自過年。老五老將熱呼呼、現做的年菜送到高爺爺家裡，高爺爺看著牆壁上貼滿歷年年菜留下的影像、夫妻與志工們的合照，不禁熱淚盈眶又哽咽地說，「謝謝還有你們來陪我！」