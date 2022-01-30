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伴獨居老人過年 愛心基金會送幸福年菜到家中

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
愛心志工將幸福年菜送到獨居老人家中，讓他們備感窩心。圖／老五老基金會提供
愛心志工將幸福年菜送到獨居老人家中，讓他們備感窩心。圖／老五老基金會提供

有人陪伴的年節，是獨居長輩最深的想望。今年雖因疫情影響，老五老基金會為了讓長輩也有過年氣氛，將全台將近千份幸福年菜送到獨居及弱勢長輩家中，在歲末年終用營養、新鮮現做的年菜陪伴長輩過好年。

台北市私立普林斯頓高級中等學校、經國管理暨健康學院的學生在年假第一天就投入公益，協助製作雙北地區75位長輩豐盛年菜。在菜色設計上，特別兼具營養與豐富：富含蛋白質及維生素的鱸魚，以蒸煮方式保留食材營養素；燉煮軟嫩、方便長輩好入口的豬腳，及花了數十個小時熬煮的雞湯等，大大補充平日長輩蛋白質攝取不足的狀況；穀物則使用紅豆水烹煮，帶點淡紅色的什錦飯看來喜氣、吃來歡喜！

一早就在門口等的71歲馮爺爺，看到大夥來送年菜開心地招呼，今年是第三年到爺爺家一起過年了。因行動及外出不便，平時馮爺爺過著有一餐沒一餐的生活，健康狀況讓社工十分堪憂，這次年菜不僅要讓長輩吃得飽、也要吃得好，看到志工送來滿滿一桌美味料理，讓爺爺直呼今年過年真的是很幸「虎」。

另一位77歲的高爺爺，住在偏遠的石碇山區，每次外出平均都要花上40分鐘。自數月前高奶奶去世後，除購買必要的生活用品外，幾乎不外出，今年更將是第一次獨自過年。老五老將熱呼呼、現做的年菜送到高爺爺家裡，高爺爺看著牆壁上貼滿歷年年菜留下的影像、夫妻與志工們的合照，不禁熱淚盈眶又哽咽地說，「謝謝還有你們來陪我！」

老五老基金會區長王淑芬表示，他們期盼在飲食關懷層面，除吃得飽外，獨居長輩更要吃得好、吃得營養，也吃得開心，這2年企業間因疫情而受到挑戰，但對於獨居長輩的關心並未減少，非常感謝各界的善心支援，包含宏碁公司連續12年參與，今年由黃資婷共同營運長帶領23位志工夥伴、出動15輛車共同送暖；而另外還有第5年協助製餐的普林斯頓高級中等學校與他們第5年合作的foodpanda在全台出動38位外送夥伴公益協助載送年菜，汐止國小學童更事先準備的彩繪祝福紅包，老五老也蒐集各界對長輩的新年祝福製成賀歲片，於送年菜時播放，讓獨居及弱勢長輩感受過年氛圍。

學生與志工專心製作年菜，希望讓長者都能過個好年。圖／老五老基金會提供
學生與志工專心製作年菜，希望讓長者都能過個好年。圖／老五老基金會提供

年菜 獨居 疫情

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