大陸冷氣團發威 今晨冷颼颼將冷到除夕

中央氣象局今早(30日)發布陸上強風特報，受到大陸冷氣團影響，今日中部以北至宜蘭地區在夜間清晨低溫13至15度，花東17、18度，白天北部及宜蘭高溫只有16、17度，整天涼冷，中台灣及花東地區也在20初頭，南台灣24度，此波冷氣團預計影響至31日、除夕，提醒民眾適時增添衣物注意保暖。

中央氣象局表示，今、明兩天大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；北部、東半部地區、中南部山區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。明日北部、東半部地區及馬祖、金門有局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨，其他地區及澎湖為多雲到晴。

另一方面，水氣較昨日減少，但殘存的水氣仍使得各地雲量偏多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，主要是靠近基隆北海岸、東半部、恆春半島一帶降雨的機率會比其他區域更高一些，越遠離這些區域，多雲的情況多一點，近期水氣變化大，外出還是請攜帶雨具備用較為保險。

氣象局也提醒，東北風增強，今日下午起，桃園至台南、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意；今清晨至上午，台南以北、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖亦有8至9級強陣風，請注意。

此外，根據環保署空氣品質預報資訊：30日大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，全台各地擴散條件良好，空氣品質多為良好至普通等級，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。