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金虎春節連假 南警路況即時監控拼順暢

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市警二分局員警在重要路口交管，維持春節交通順暢。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局員警在重要路口交管，維持春節交通順暢。記者黃宣翰／翻攝

春節連假，因應民眾返鄉過節及出遊需求，台南市警二分局依據地區特性及道路交通流量，規劃交通疏導勤務，針對赤崁文化園區、孔廟文化園區、海安街道美術館等觀光景點，及易擁擠台17線聯外道路，提前部署警力，維護交通順暢。

針對春節交管，台南市警二分局加強空中網路部署，以縮短交通壅塞反應時間並提高派遣警力機動性。

警方說，透過勤務指揮中心即時監控系統電視牆，監看轄區易壅塞道路及聯外交通要道路口交通狀況，如發現車流增多或交通擁塞，除啟動線上交通快暢警力疏導外，並與警察廣播電臺高雄分臺連線播報路況，建議用路人提前改道行駛。

再由各派出所有設立交通狀況即時監控專區，遇有交通壅塞情形，立即調派線上巡邏警力前往疏處，並且回報勤務指揮中心調派警力或通報交通局交控中心調整號誌秒差。

另交通分隊及派出所警力採現上巡邏兼備勤，受理交通事故時，迅速排除事故車輛擋道狀況，避免影響行車秩序。同時也運用社群軟體（Line）及臉書，針對轄區路況即時通報及線上直播路況，提供用路人路線規劃參考。

警方今天提醒民眾開車上路，應遵守交通安全規則及速限行駛，切勿疲勞駕車及酒後駕車。如發生單純財損之交通事故，可自行使用手機拍照或錄影，記錄車輛位置及撞擊點等，同樣可達到標繪定位的功能，再將車輛移置路邊，避免二次事故，以維道路安全與順暢。

春節9天連假，台南市警二分局路況即時監控，維持交通順暢。記者黃宣翰／翻攝
春節9天連假，台南市警二分局路況即時監控，維持交通順暢。記者黃宣翰／翻攝

台南

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