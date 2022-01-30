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準備返鄉嗎 高公局預判上午重點壅塞路段在這！
今日（1/30）為春節連續假期小年夜，交通部高公局表示，預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，北向用路人儘量於上午時段出發，節省時間。
高公局建議，替代道路部分，長途建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。
高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為9.6百萬車公里，今日相關疏導措施包括： 單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高公局也提供路況預報圖供民眾參考，呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。。
高公局統計，昨日(1/29)全日交通量為 94.3百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里)之1.1倍，國5交通量為2.7百萬車公里，為年平均平日(2.6百萬車公里)之1.0倍，昨日路況大致順暢。至於今日0-5時平均交通量為6.1百萬車公里，為年平均平日(3.5百萬車公里)之1.7倍；預估今日交通量為105百萬車公里。
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