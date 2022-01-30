準備返鄉嗎 高公局預判上午重點壅塞路段在這！

天主教輔仁大學附設醫院護理部護理長黃靜瑜：我擔任護理人員已超過10年，曾經在門諾醫院、台北榮總服務，2017年才到輔大醫院工作。因為對急重症比較有興趣，除了在北榮的3年生涯，其他時間都在加護病房工作。我記得在北榮擔任門診護理師時，發揮專才的機會較少，門診需要CPR我就跑第一個，大喊：「電擊器我來用。」其他同事應該很好奇，這個人哪裡來的。...

2022-01-30 09:00