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過年親友相聚不焦慮 精神科醫師教你拆雷

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
農曆年前夕湧現焦慮的病患，苗栗縣大千醫療社團法人南勢醫院精神科主任何文琦提供過年焦慮解套方法及技巧。圖／大千醫療社團法人南勢醫院提供
農曆年前夕湧現焦慮的病患，苗栗縣大千醫療社團法人南勢醫院精神科主任何文琦提供過年焦慮解套方法及技巧。圖／大千醫療社團法人南勢醫院提供

今年春節連續假期長達9天，苗栗市一名吳姓婦人想到要回婆家過年，讓她喘不過氣、焦慮不安，且心情低落，伴隨失眠問題，求診苗栗縣大千醫療社團法人南勢醫院精神科，經取得丈夫支持，及藥物治療，焦慮症狀獲得改善。

大千南勢醫院精神科門診，每年農曆年前都會湧現一群越來越焦慮的病患，大多是必須回婆家過年的媳婦，或平日不常返家的兒女，精神科主任何仁琦分析前五大原因依序是返家過年婆媳相處、過年操辦事項繁瑣、夫妻過年娘家與婆家時間分配問題，還有被問感情、工作收入問題。

其中，吳姓婦人每年過年都要繃緊神經大掃除，準備年節禮品，招呼婆家的親友，就怕稍有不留意，會惹得婆家長輩不高興，忙到大年初二才能趕車回娘家，想要回娘家早一點或久一點，怕被婆家冷嘲熱諷，因而焦慮不安，且心情低落，多年來與丈夫溝通協調多次，一直仍然無法解決。

吳婦平日沒有與公婆同住，今年過年有9天假期，焦慮必須與長時間相處，甚至影響到睡眠，過年前夕求助精神科，醫師與她及丈夫進行溝通了解，吳婦並接受藥物治療舒緩焦慮，症狀獲得改善，緩解回婆家過年的壓力。

何仁琦並提供焦慮解套方法及技巧參考，包括夫妻另一半要成為最佳盟友，可針對會被關心的議題達到共識，預先討論好默契，當一方招架不住時，另一半出來救火，還有親友可能會透過問題來了解近況，如果對於別人評價很敏感，建議預先準備一些安全話題，適時引入談話中，此外，找一個能暫時撤退休息的場所，覺得快撐不下去時，可以找個理由暫時離開，到這個角落獨處充電。

失眠

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