過年親友相聚不焦慮 精神科醫師教你拆雷

今年春節連續假期長達9天，苗栗市一名吳姓婦人想到要回婆家過年，讓她喘不過氣、焦慮不安，且心情低落，伴隨失眠問題，求診苗栗縣大千醫療社團法人南勢醫院精神科，經取得丈夫支持，及藥物治療，焦慮症狀獲得改善。

大千南勢醫院精神科門診，每年農曆年前都會湧現一群越來越焦慮的病患，大多是必須回婆家過年的媳婦，或平日不常返家的兒女，精神科主任何仁琦分析前五大原因依序是返家過年婆媳相處、過年操辦事項繁瑣、夫妻過年娘家與婆家時間分配問題，還有被問感情、工作收入問題。

其中，吳姓婦人每年過年都要繃緊神經大掃除，準備年節禮品，招呼婆家的親友，就怕稍有不留意，會惹得婆家長輩不高興，忙到大年初二才能趕車回娘家，想要回娘家早一點或久一點，怕被婆家冷嘲熱諷，因而焦慮不安，且心情低落，多年來與丈夫溝通協調多次，一直仍然無法解決。

吳婦平日沒有與公婆同住，今年過年有9天假期，焦慮必須與長時間相處，甚至影響到睡眠，過年前夕求助精神科，醫師與她及丈夫進行溝通了解，吳婦並接受藥物治療舒緩焦慮，症狀獲得改善，緩解回婆家過年的壓力。

何仁琦並提供焦慮解套方法及技巧參考，包括夫妻另一半要成為最佳盟友，可針對會被關心的議題達到共識，預先討論好默契，當一方招架不住時，另一半出來救火，還有親友可能會透過問題來了解近況，如果對於別人評價很敏感，建議預先準備一些安全話題，適時引入談話中，此外，找一個能暫時撤退休息的場所，覺得快撐不下去時，可以找個理由暫時離開，到這個角落獨處充電。