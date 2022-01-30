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本土疫情狂燒「清零、共存」怎麼選？聲量調查出爐「一面倒輾壓」

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圖／網路溫度計
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文／葛緯詩

台灣本土疫情危機重啟，中央流行疫情指揮中心並未如去年本土疫情大爆發時，快速提高防疫警戒等級，引來網友好奇，台灣是否也打算朝著與病毒「共存」的方向前進，而非堅持完全防堵的「清零」防疫政策。對此，透過網路聲量調查，當本土確診數單日快速增加時，不僅會拉抬出一波「共存」聲量，近一個月以來，「共存」的網路聲量也幾乎完全蓋過「清零」的討論度，顯示民眾對於未來可能長期要與病毒「共存」，已經有一定程度的的心理準備。

「共存」近乎輾壓「清零」網路聲量　本土確診增加帶動上漲

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查統計，今年以來（2022/01/01~2022/01/27），面對國內、外疫情變化，網友討論「共存」與「清零」兩種防疫態度的聲量高低，可以看出，在這波本土疫情爆發前，「清零」的聲量略高於「共存」。不過，當傳出Omicron病毒已經攻破國門，入侵台灣並進入社區傳播後，「共存」的聲量從1月中開始悄悄上漲，而且持續超車蓋過「清零」的討論度，這樣的現象也被部分網友察覺，開始討論大家對防疫態度的氛圍是否轉變。針對要與病毒共存還是清零的問題，18日指揮中心指揮官陳時中表態，坦言「大家要有與病毒共存的心理準備」，再拉抬出一波與病毒「共存」的網路聲量；22日桃園亞旭電腦一夜之間爆增60例本土確診，創下今年以來單日確診數新高，同日「共存」的聲量也創下最高峰，共計4,837筆。

雖然本土疫情確診數直線上升，但因為陳時中已公開喊話，定調「不排除未來與病毒共存」，因此，似乎也讓很多網友不感到太過擔心，甚至還有網友留言「共存小感冒，怕啥」、「政府要走共存，區區60個只是試水溫」，但是也有人質疑，是不是因為守不住疫情才會喊出共存，酸是「數學零分才說要共存」。

面對疫情應該「清零、共存」網路聲量趨勢

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

郭台銘、沈富雄、意見領袖紛提「共存」　民眾防疫觀念快速轉變

實際上，不只是陳時中，前民進黨立委沈富雄24日也在臉書表示，選擇清零Omicron是「誤判情勢、不自量力」，帶起一波不該清零的討論，就連日前與台積電、慈濟聯合捐贈BNT疫苗的鴻海集團創辦人郭台銘，26日向大家報告最後一批BNT疫苗也順利抵台時，也呼籲要做好與病毒共存的準備。網路關鍵領袖紛紛表態「共存」是未來防疫選項，網友的反應多半也不排斥，台灣民眾的防疫觀念正快速轉變。


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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年1月1日至2022年1月27日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『共存、清零』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

疫情 陳時中

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