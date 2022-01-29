影／南投燈會點燈 水舞煙火無人機600秒震撼演出

南投燈會今晚在南投會展中心點燈，縣長林明溱與來賓點亮主燈「虎哩旺」，融合傳統和科技的燈區吸引數千民眾參觀。貓羅溪畔並有水舞、煙火及無人機，在夜空中排列出日月潭、清境、星光之塔等景點璀璨奪目，震撼演出讓觀眾如癡如醉，對燈會精彩演出報以熱烈掌聲。

今年南投燈會結合觀光特色祭出十大亮點，傳統、藝術、科技融合創新更有看頭。南投縣長林明溱說，今年是他最後一次主持燈會，他推動南投成觀光首都目標不變，從燈區安排到各項表演都精心安排，創造新亮點給鄉親和遊客耳目一新。

除了主燈和十大燈區，貓羅溪水舞和無人機壓軸展現「水陸空」，隨交響樂組曲搖曳生姿水舞，搭配300架無人機在夜空中排列出南投景點動畫，日月潭纜車緩緩移動、清境高空觀景步道蜿蜒如龍、以及360度旋轉的天空之星景觀塔，凸顯南投縣觀光景點特色，最後再搭配高空煙火，600秒的震撼演出，讓觀眾看的目不轉睛，結束後響起如雷響聲。

觀光處長陳志賢表示，初三至初六以及周末2月12、13、元宵節15、19日，還有新春特別節目，由朱宗慶打擊樂團、台北愛樂、九天民俗技藝團與南投演藝團隊，帶來8天精彩表演。

陳姓遊客說，今天剛回南投，晚間陪家人到貓羅溪參觀燈會，燈區造型、創意多，還能水陸空以燈光、煙火立體呈現南投縣美景，精彩又用心。