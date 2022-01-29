影／南投燈會點燈 水舞煙火無人機600秒震撼演出

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投燈會今天點燈，貓羅溪畔水舞、煙火和無人機空中排列圖案，讓遊客拍手叫好。記者江良誠／攝影
南投燈會今天點燈，貓羅溪畔水舞、煙火和無人機空中排列圖案，讓遊客拍手叫好。記者江良誠／攝影

南投燈會今晚在南投會展中心點燈，縣長林明溱與來賓點亮主燈「虎哩旺」，融合傳統和科技的燈區吸引數千民眾參觀。貓羅溪畔並有水舞、煙火及無人機，在夜空中排列出日月潭、清境、星光之塔等景點璀璨奪目，震撼演出讓觀眾如癡如醉，對燈會精彩演出報以熱烈掌聲。

今年南投燈會結合觀光特色祭出十大亮點，傳統、藝術、科技融合創新更有看頭。南投縣長林明溱說，今年是他最後一次主持燈會，他推動南投成觀光首都目標不變，從燈區安排到各項表演都精心安排，創造新亮點給鄉親和遊客耳目一新。

除了主燈和十大燈區，貓羅溪水舞和無人機壓軸展現「水陸空」，隨交響樂組曲搖曳生姿水舞，搭配300架無人機在夜空中排列出南投景點動畫，日月潭纜車緩緩移動、清境高空觀景步道蜿蜒如龍、以及360度旋轉的天空之星景觀塔，凸顯南投縣觀光景點特色，最後再搭配高空煙火，600秒的震撼演出，讓觀眾看的目不轉睛，結束後響起如雷響聲。

觀光處長陳志賢表示，初三至初六以及周末2月12、13、元宵節15、19日，還有新春特別節目，由朱宗慶打擊樂團、台北愛樂、九天民俗技藝團與南投演藝團隊，帶來8天精彩表演。

陳姓遊客說，今天剛回南投，晚間陪家人到貓羅溪參觀燈會，燈區造型、創意多，還能水陸空以燈光、煙火立體呈現南投縣美景，精彩又用心。

林明溱感謝企業贊助及響應燈會，防範疫情，燈區設有五個管制口，提醒民眾進入時，需配合實聯制、配戴口罩、消毒雙手與測量體溫。遊客白天可逛花海展覽、欣賞藝術作品，晚間看交響水舞、一流團隊演出與賞燈，會展中心內也有茶葉、咖啡等農特產展售，燈會將持續至2月20日，歡迎全國民眾在春節、假日期間來南投賞燈。

南投燈會今晚由縣長林明溱等人共同點燈，水舞、煙火和空中無人機讓夜空璀璨奪目。記者江良誠／攝影
南投燈會今晚由縣長林明溱等人共同點燈，水舞、煙火和空中無人機讓夜空璀璨奪目。記者江良誠／攝影
南投燈會今天點燈，貓羅溪水舞配合光雕璀璨耀目，讓民眾如癡如醉。記者江良誠／攝影
南投燈會今天點燈，貓羅溪水舞配合光雕璀璨耀目，讓民眾如癡如醉。記者江良誠／攝影
南投燈會旋轉木馬讓小朋友相當著迷。記者江良誠／攝影
南投燈會旋轉木馬讓小朋友相當著迷。記者江良誠／攝影

南投 燈會 林明溱

延伸閱讀

南投燈會29日開幕 300架無人機營造水陸空燈光秀

飛官陳奕殉職 陳爸爸不捨「無緣的媳婦」拜託縣長幫忙

南投燈會主燈、小提燈亮相 縣府加碼再送轎車

監委糾正南投7號道路！林明溱：政府機關不該政治追殺

相關新聞

今晚沒人中！3191萬獎金累下期 小年夜大樂透頭獎「保證1億元」

大樂透頭獎今（29）日無人中獎，頭獎獎金3191萬元累入次期，貳獎則由1注獨得688.8萬元獎金。明天小年夜開獎的大樂透...

中橫便道坍方急封路 谷關、梨山往來受阻 下午班次取消

台中市山區近2日持續降雨，中橫公路臨時便道也因雨勢造成落石坍方，導致交通中斷，公路總局谷關工務段目前已派出機具前往搶修，...

台北市立動物園明重啟預約制 社教機構內用須打滿2劑

今天是春節連假第一天，台北市立動物園今天重啟「入園預約制」，每日上、下午場各開放8000個名額，另有800個名額提供給現...

花780元中125萬元青宅！他棄房選現金已收112萬大紅包

彰化縣政府今年1月17日舉辦振興加碼第一次抽獎，頭獎是一房型價值125萬元青年住宅，幸運得主是在營建工地上班的黃先生，因...

春節9天連假今天登場 南下台東、墾丁一路順暢

春節9天連假今天登場，南下台東和屏東墾丁必經的台1線枋寮水底寮路口，上午至10時每小時車流量均為千餘量，10至11時為2...

不讓長輩孤單！學生廚師做年菜 foodpanda山區送暖

有人陪伴的年節，是獨居長輩最深的想望。老五老基金會今攜手美食外送平台foodpand，全台出動38位外送夥伴公益騎機車協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。