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春節連假首日車禍不少 國道三隊建議明10點前出門

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
今天是春節連假的第一天，國道一號南下車流量遠大於北上車輛，花壇戰備道以南至北斗交流道之間車流量較大，埔鹽系統這一路段的車行速度曾經下降到40公里。記者簡慧珍／攝影
今天是春節連假的第一天，國道一號南下車流量遠大於北上車輛，花壇戰備道以南至北斗交流道之間車流量較大，埔鹽系統這一路段的車行速度曾經下降到40公里。記者簡慧珍／攝影

今天是9天春節連假的第一天，國道公路警察局第三公路警察大隊統計所轄路段發生15起車禍，大多是追撞，短時間內排除，都無人受傷。國道三隊預測明（30）日的交通尖峰時段和今天差不多，出現在中午12點以後，建議民眾提早出門，出門前先看上網看1968App高速公路即時路況，以免塞爆掃了遊興。

國道三隊指出，可能9天連假分散返鄉車流，此外，國道一號的彰化至員林交流道增設輔助車道，供進出彰化、埔鹽系統、員林等交流道之間的用路人使用，分散主線車道車流，所以今天除了午後1點到5點埔鹽系統到北斗交流道較壅塞，全線交通大致順暢。

國道三隊表示，今天午後埔鹽系統到北斗交流道的行車速度降至40公里至50公里，跟民眾吃完午餐才出門有關，也許假日晚起或上午準備出遊事宜，多數人午餐過後好整以暇開車上路，結果塞在國道，明日要出遊的民眾不妨上午10點前出門，越早越好，上午7點前也可以，盡量避開塞車時段。

今年春節連假，國道三隊2月1日（初一）至3日（初三）的每天0點至12點，封閉國道1號埔鹽系統南向入口匝道；2月3日（初三）至5日（初五），每日7點至24點，封閉國道1號埔鹽系統北向入口匝道；2月3日（初三）至5日（初五），每日7點至19點，封閉國道1號王田雙向入口；2月3日（初三）至4日（初四），每日13點至18點，國道1號高雄端至湖口、國道3號九如至大溪路段，各交流道的北向入口都實施高乘載管制。

國道 連假 警察 春節返鄉

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