健保大數據看白內障（6-5）當眼科醫和美魔女有白內障

●術後視力檢查過關 林惠朗開心領回駕照

三重信林大學眼科醫師林惠朗，年輕時近視250度，年紀大了後，剛好抵消老花眼，自認視力不算差，每個星期到林口打兩次高爾夫球，小白球都看得見。直到年過75歲，去年到眼科醫學會和北區餐會，看不到螢幕上的字，才驚覺視力變差。

他收到監理所的通知，要求75歲以上駕駛每三年要做視力檢測，結果測驗結果不佳，可能拿不到駕照。林惠朗說，「駕照對我來說太重要了！要上班、打球、帶太太出門登山郊遊都要開車，不能沒有駕照。」於是安排眼科檢查，並進行白內障手術。

「身為眼科醫師，自己要開白內障手術還是會擔心。」林惠朗的手術，最後是由兒子林均昶醫師（三重信林大學眼科院長）及媳婦莊雅容醫師（龍潭大學眼科院長）共同完成。他心想，兒子和媳婦技術精湛，加上先進完善的設備，還有誰比他們更讓我放心，短短三天內把兩個眼睛都開完。

術後第二天，他的視力變得相當清楚，第八天駕照檢測通過。林惠朗說，白內障手術除了仰賴醫師技術好，也感謝自己沒把白內障拖到又硬又熟才手術，不僅讓開刀時間縮短、恢復時間也加快。他奉勸白內障患者不要等到視力很差才開刀、病情拖延絕對是自討苦吃。

開完刀之後，他更體會兩件事情，「原來我之前的視力真的很差，但都沒有自覺。」林惠朗說，白內障是慢慢退化，年紀大的人常不自覺，直到開完刀後才發現「自己用很差的視力到處開車趴趴走，隱藏很大危險。」

●48歲就霧茫茫 陳永泰擺脫眼鏡大放光明

「我沒想過自己不到50歲就得白內障，比父母身體更糟。」任職於郵政醫院及台安醫院的泌尿科主治醫師陳永泰說，他在43歲時，發現開會時螢幕看不太清楚，有次還看不到演講稿上的字，起初以為是老花眼，配了老花眼鏡稍有起色，但過一陣子又固態復萌。

直到48歲檢查發現得了白內障，且症狀不輕要考慮手術。陳永泰說，當時想到要讓機器伸進眼睛挖洞，內心會有點恐懼。透過執刀醫師仔細檢查說明，下定決心動刀。

陳永泰說，讓他下定決心最大的誘因，在於人工水晶體可以根據需求客製調整度數。平常需要高度用眼看手術螢幕、手機的他，最後選擇單焦鏡片，減少視野周邊出現曲度扭曲的機會，也額外搭配抗藍光、紫外線。執刀同仁是台安醫院王倫奕醫師，技術風評很好，十多分鐘即完成。

「術後拿下眼罩還不太習慣，直到光線進入眼睛，覺得自己來到美麗新世界。」深受水晶體混濁之苦且光線暗淡的他，終於再度看到明亮柔和的嶄新視野。三年後再做另一眼手術。

有了新眼睛不只探索新風景，也大大改變生活品質。陳永泰說，從前大近視，眼鏡不離身，眼鏡壓壞、弄丟了是家常便飯，加上熱愛運動的他，冒汗會使眼鏡起霧，「如今再也不用煩惱戴眼鏡！」

陳永泰回想，是否手術時用Ｘ光操作定位，產生出的游離輻射加速眼睛惡化，又或者進行內視鏡手術長時間用眼導致。「出現白內障警訊，讓我更重視調整生活，不要操壞自己的眼睛。」

●醫師說再等兩年 林美照不拖延立刻手術

67歲演員林美照早期是歌仔戲小旦，即使年過花甲，外型依舊保持亮麗。提起兩年多前動白內障手術，坦言：「我覺得不要再拖了，遲早都要動這一刀，不如就早點解決。」

林美照擁有一雙明亮大眼，長期在鎂光燈下工作，導致畏光，還患有乾眼症，拍哭戲時，明明內心難過糾結，卻「哭不出來」，偶爾需要借助人工淚液。形容「和醫師有仇」的她，2019年已覺得視力模糊，開車時若被太陽光照射到眼睛，或夜晚碰到來車車燈刺眼，「眼前就會突然一片白」。她知道，不能再拖了，決定到眼科求診。

「其實當時醫師說我還不到必須動手術的時候，還可以等個兩年，但我覺得不要再拖了，該開就開吧。」在醫師建議下，她換多焦抗老花、矯正散光的非球面水晶體，兩年前開右眼，原打算再開左眼，後來因調整兩眼視力平均達0.6，她認為狀況不錯，就未再動左眼。

問到白內障手術後，醫師是否交代術後的護眼方法？林美照自嘲「不乖」，「動完手術後，醫師說可以離開，我就走了，完全沒問。」她熱愛表演，也愛追劇，未因動過手術而改變生活作息，尤其最愛在夜深人靜時捧著平板電腦、窩在被窩裡追劇，「昨晚我才追劇追到今天早上9點。」

率性「做自己」的她，笑說多虧乾女兒是營養師，嚴格控管她的飲食，以往只要喜歡的食物總是吃到飽，導致血糖、膽固醇過高，「以前我不喝白開水，現在只喝煮過的過濾水，可樂也戒了。」就是希望身體健康，不想造成兒女負擔。