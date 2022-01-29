健保大數據看白內障（6-6）白內障手術四大特色院所

●林口長庚醫院

白內障患者年輕化 與高度近視相關

根據健保資料庫統計，109年執行白內障手術量醫院排名，林口長庚醫院位居第一位，多達5,109人。林口長庚醫院眼科部部長吳為吉表示，該院為全國最大醫學中心，眼科主治醫師多達30多位，且分科相當細，許多困難的案件，經轉診都可以解決。

吳為吉表示，臨床觀察近年白內障患者有增加趨勢，有兩大主因，老年化以及3C用品的過度使用。白內障就像是「白頭髮」，只要使用愈久，發生機率就會愈高，加上對於健康意識的提高，也讓白內障的患者增加。另外，55歲以下白內障手術需送健保審核，他觀察這幾年有增加的趨勢，白內障患者「年輕化」，與高度近視有絕對關係。

吳為吉表示，白內障患者各自的需求不一，林口長庚眼科的醫師幾乎都可以做白內障手術，加上眼科分為五個次專科，如視網膜科、眼角膜科、青光眼科、眼整形科、一般眼科都可以做白內障手術，因此手術人數自然比較多。另外，醫師長期累積的口碑與名聲，也是讓人信賴的原因。

他表示，白內障手術術後最需要保養，最怕病人眼內感染，最常見的問題像是沒有用無菌的消毒棉棒消毒，或是不小心敲到眼睛，會讓傷口裂開。

●台北榮總

完整評估眼睛健康 給患者最適合的建議

健保署統計，台北榮總109年度白內障就醫人數全台最多，高達3萬3,173人。台北榮總眼科主治醫師劉瑞玲說，北榮於白內障診斷、治療已有30多年經驗，更是台灣第一家採用顯微手術治療白內障的醫院，透過顯微手術摘除白內障的水晶體，並置換人工水晶體，確保患者生活更便利。

「全台白內障就醫人數最多，對台北榮總來說是很合理的。」劉瑞玲說，北榮在診斷、治療白內障有優良歷史，患者間口耳相傳，具有口碑，更有許多患者到北榮尋求第二意見。隨白內障治療技術日新月異，北榮目前的檢查儀器、手術設備也都是最好的，加上醫師醫療技術、服務等專業能力扎實，提供高品質服務。

不論使用健保給付的人工水晶體，或使用多焦點人工水晶體，甚至是飛秒雷射等手術自費項目，醫師於術前會針對患者病情的嚴重性，進行詳細檢查、評估及衛教，如果患者必須手術治療，同時會預估患者術後生活可能遇到的情形及帶來的好處。

劉瑞玲說，醫師不僅會評估患者用眼情形，且對眼睛整體健康也會充分了解。有時患者想自付差額更換多焦點人工水晶體，但病情並不適合，醫師也會提供專業意見，讓民眾了解。

●台北市立聯合醫院

白內障為門診手術 就近治療方便安心

據健保署統計，109年台北市立聯合醫院完成3,833例白內障手術，在區域醫院排名第一。台北市立聯合醫院中興院區院長蔡景耀說，手術量為五家院區總和，總數在區域醫院排名第一，應有四大因素。首先，白內障手術屬門診手術，術後就可返家休息，北市聯醫院區分布在北市各大行政區，對病人來說可近性高。

其次，白內障手術使用的人工水晶體等醫材，均有健保給付，患者負擔不大。而院區眼科醫師等級、能力也與醫學中心相同，親和力高，以致民眾放心就醫。

第三，北市聯醫為區域醫院，部分負擔等收費對比醫學中心低，花費不多的情形下，仍可以享有等同醫學中心的醫療服務。

第四，白內障為年長者常見的眼睛疾病，北市聯醫近5年來，推動高齡友善醫療環境，包括對80歲以上年長者或身心障礙民眾，可以安排優先看診、領藥、檢查，手術流程也都會細心安排，提供病人最好的醫療服務。

蔡景耀進行的白內障手術患者最高年齡是102歲，他說，只要病人身體健康，自行活動沒問題，術後又有家人照顧，都可以手術。但若是超高齡者無法自行活動，或獨居、沒人照顧，可能就沒有辦法經手術治療白內障。

●大學眼科

換人工水晶體 近六成選在診所手術

開刀、手術，絕大部分會選擇大型醫院，但白內障患者置換人工水晶體卻相反，近六成在基層診所動手術。大學眼科總院長林丕容表示，白內障手術難度並不高，如果診所醫師經驗豐富，且設備先進，又提供較新穎的多功能水晶體，只要做出口碑，當然能夠贏得患者信賴。

林丕容表示，大學眼科診所為國內首家引進超音波乳化白內障儀器的醫療院所，近年來更增添飛秒白內障儀器，並備有多款多功能水晶體。在白內障手術經驗上，許多眼科診所醫師不遜於醫學中心資深醫師，加上診所服務的可近性較高，醫病溝通良好，不管是掛號、回診、手術、術後衛教等均比較到位，逐漸讓眼疾病友習慣在眼科診所就醫。