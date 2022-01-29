健保大數據看白內障（6-4）人工水晶體 最貴的最好？

Q：白內障手術可能有哪些併發症？

任何手術都有併發症的可能，白內障手術的併發感染機率為1‰到3‰，如眼睛發炎、光敏感、光幻視、黃斑部水腫、後囊膜混濁、人工水晶體脫位、眼瞼下垂、高眼壓等。其中後囊膜混濁也就是纖維化細胞增生是最常見的併發症之一，相對比較嚴重的併發症為人工水晶體脫位，可能是因為先天性懸韌帶發育不全或鬆弛無力，或是外傷引起懸韌帶斷裂、眼病變所致。

Q：白內障術後不滿意，可能有哪些原因？

幾乎都是醫病沒有充分溝通所致。隨著國人對於健康的要求愈來愈高，也讓手術後康復的效益提高，很多時候，患者沒辦法接受為何術後視力無法恢復如初，但事實上任何已經損壞的器官，是沒辦法恢復到原樣的。

舉例而言，白內障患者兩隻眼睛退化速度並不會一致，有時一眼視力0.9，另一眼0.1，常會先選擇單開一眼，開完後造成視差，也讓患者開始質疑手術品質。而白內障常常會引起「乾眼症」，患者會以為是術後引起的不適感，引起抱怨。另外，若患者一眼用多焦點水晶體、一眼使用單焦水晶體，也會讓雙眼感覺不適，這些常是術前溝通不足所致。

Q：白內障術後回診及注意事項？

白內障手術過後，大約會有一個多月的傷口恢復期，恢復期的睡覺時間一定要戴好鐵眼罩，避免手碰到眼睛，導致發炎，得重新手術才能改善。恢復期間若眼睛出現發紅、異物感、畏光、疼痛等，都屬於正常現象，不過如果出現劇烈疼痛、嚴重紅眼、噁心嘔吐、視力突然下降等，都屬於嚴重感染發炎等情況，應盡速就醫。

Q：糖尿病或高血壓患者可以做白內障手術嗎？

糖尿病、慢性疾病或是免疫疾病的患者，術後較可能出現併發症。因此，糖尿病患者若糖化血色素高於7.5以上，不建議執行白內障手術，避免發生黃斑部水腫或次發性發炎。

本身有慢性眼睛發炎、紅斑性狼瘡、虹彩炎、類風濕性關節炎的患者，體內發炎容易產生過多蛋白，此時又進行手術，也可能誘發更嚴重的發炎反應。

Q：民眾自付差額水晶體有哪些選項？我該怎麼選？

民眾自付差額水晶體都屬於「非球面水晶體」，包含非球面水晶體、散光矯正水晶體、多焦水晶體、散光多焦水晶體，四種水晶體各有不同特色。

非球面水晶體：可以幫助光線進入雙眼時能聚焦在同一點。

散光矯正水晶體：可以改善散光的問題。

多焦點水晶體：適合沒有散光的患者，又可以滿足看遠看近的需求。

散光多焦點：適合有散光或是老花眼的患者。

每一款水晶體的特色都不同，可依照患者的生活需求選擇。

Q：白內障年輕化的原因？該如何避免？

3Ｃ用品的過度使用以及高度近視人口增加，都使白內障患者呈年輕化的趨勢。根據統計，台灣每10人就有9人近視，其中高度近視（即近視超過600度）占近視人口中的三到四成，醫學界推估，高度近視未來將成為常態。高度近視的患者發生早發性白內障的機率是一般人的10倍。其餘的原因還有眼睛接受過多的紫外線曝曬，也會增加白內障的機率。

要避免早發性白內障，建議眼睛一定要每半年定期追蹤檢查，平時多攝取抗氧化食物，減少紫外線曝曬，戴防UV的太陽眼鏡。

諮詢專家／三軍總醫院一般眼科科主任呂大文、林口長庚眼科部部長吳為吉