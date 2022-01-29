健保大數據看白內障（6-2）人工水晶體 自付差額比率增

健保署最新統計資料，109年白內障診斷人數共57.4萬，相較107年57.2萬、108年59.5萬，診斷人數曲線向下滑；執行白內障手術人數，109年18.7萬，相較107年17.8萬、108年19.1萬，同樣也有減少趨勢。

專家分析，白內障患者診斷、手術量下降，與新冠肺炎疫情自108年底爆發，影響民眾就醫意願，使非急迫性手術因而暫緩延後有關。

三軍總醫院眼科部一般眼科科主任呂大文表示，白內障並非急症，多半是視力模糊看不清楚，這兩年受新冠疫情影響，整體就診率的確降低。不過白內障若持續拖延，未及時治療，可能合併產生青光眼。

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，若病患白內障狀況輕微，可由病人自行決定手術時間，但有兩種情況「醫師非開不可」，一個嚴重白內障惡化為黑內障，另一則是綠內障（青光眼）。

白內障原因，是眼睛水晶體從透明變白、混濁，導致視力模糊；黑內障則是白內障加劇，水晶體硬化變黑色；白內障久未治療也會變成綠內障。陳瑩山說，白內障手術多以小傷口切面，若水晶體變硬、合併眼壓升高，在執行置換水晶體手術時，眼內的虹膜會不斷向外擠壓，增加開刀風險，醫師必須放慢速度，原本手術20分鐘可以結束，可能得40分鐘才完成。

白內障主要為老化疾病，根據109年健保統計，61至70歲有6.9萬人進行白內障手術，71至80歲則有6.5萬人。另外，有19.3萬人的白內障患者有糖尿病，6萬人有青光眼，3.9萬人有甲狀腺疾患。呂大文表示，高血糖、高甲狀腺素都容易產生白內障，而治療青光眼的藥物如散瞳劑，也可能促使白內障發生。

臨床上常見糖尿病患未妥善控制病況，引發白內障、青光眼，在疫情之下，民眾不敢到內科追蹤糖尿病，進而引發眼部疾病，眼科間接成了「疫情受災戶」。陳瑩山舉例，40多歲林先生是糖尿病患者，受疫情影響，並未持續到院檢查追蹤，近期眼睛腫脹、疼痛才就診，檢查出白內障併發青光眼。另一名50多歲的黃小姐，不知自己有糖尿病，因近視增加、看不清遠處而到眼科門診就醫。經陳瑩山評估，協助轉至內科抽血檢查，發現血糖飆到400mg/dl，這才確診糖尿病。

白內障手術次數診所最多，共有14萬件，佔比57.6%。

陳瑩山表示，白內障通常不可逆，但若由糖尿病、高血糖引起的白內障則是可逆，只要將血糖控制好，水晶體水腫、混濁度都會改善。像是上述的黃小姐，將血糖控制到100mg/dl，不僅視力恢復0.8，遠處也能看得清楚，將疾病控制好再來視力矯正。

109年全台白內障手術共24萬3,567次，以整年18萬7,528人手術來算，平均一個人手術1.3件。白內障手術次數以診所最多，共有14萬327件，佔比57.6%；醫學中心則有4萬7,087件，佔比19.3%。以全台白內障就醫排名，分別是台北榮總、林口長庚、北市好視多眼科、嘉義長庚及高雄榮總，件數從1.2萬至3.3萬。手術件數排名則是林口長庚、台北榮總、台大醫院、北市聯醫、台北馬偕，件數約3千至5千件。基層診所白內障手術件數高於地區醫院。

白內障人工水晶體使用比率，根據109健保統計，選用健保全額給付人工水晶體（健保片）有14萬5,374件，佔六成；選用民眾自付差額人工水晶體則有9萬1,611件，佔近四成。而自付差額人工水晶體種類功能、廠牌多，最多民眾選用「單焦點、非球面」人工水晶體，共有5萬7,363件，超過六成。

近年民眾選用自付差額人工水晶體比率上升，尤其以「單焦、非球面」最多。呂大文觀察，相較健保片提供「球面」，更多民眾認為「非球面」的清晰度較高，若有保醫療險的患者，幾乎都會選擇自付差額，挑選「單焦、非球面」的人工水晶體。如果沒有保險，也會寧願多花點錢，選用「非球面」人工水晶體。

呂大文表示，民眾大多有投保獨立醫療險、團體保險或公司保險，通常3萬元以下的手術多可完全給付。「單焦點」民眾自付差額片約3萬元，保險通常可完全給付。「雙焦點」約6萬元、「三焦點」約8萬5到9萬，如果民眾保險是實支實付，會有更多人選雙焦、三焦功能。

呂大文觀察，有些中高齡的白內障患者，一直猶豫是否要開刀，但因保險公司規定70歲後不給付白內障手術，因此在68、69歲時「壓線」來開刀。另外，有些患者是Uber司機，開車時需同時看Google map以及看遠路，大多會選雙焦片，既可看遠又看近，另外越來越多長輩喜歡用大螢幕iPad等3C產品，也會選雙焦片，更貼近生活所需。