健保大數據看白內障（6-1）3C當保母小心白內障年輕化

白內障本是老化不可避免的眼疾，但近年也出現年輕化趨勢。白內障手術何時做較恰當？人工水晶體該用健保全額給付或民眾自付差額？很多患者拿不定主意。三年前的「聰明就醫×健保大數據」曾分析白內障患者就醫狀況，三年後的數據趨勢有何改變？一起來關心這個人人都會面臨的醫療需求。

台灣老年人口眾多，白內障患者理應逐年增加，但最新健保大數據統計顯示，109年國內白內障確診人數為57萬4,179人，與108年59萬5,977人相較，少了2萬多人，白內障手術也比前一年少了3000多人。

對此，健保署長李伯璋表示，可能與109年爆發新冠肺炎疫情有關，白內障患者視力逐遍變差，有些人不急於一時接受治療，因此並未積極就醫。此外，許多大型醫院為了收治新冠肺炎患者，調度醫療人力，而暫停了非緊急手術。

對照106年與109年健保資料，選用健保全額給付人工水晶體占率從六成三降至六成一，109年近四成白內障患者選擇了自付差額的人工水晶體。

進一步分析各醫療院所使用人工水晶體狀況，醫學中心採用健保全額給付水晶體特材的比率最低，為五成一，四成九使用民眾自付差額水晶體。基層診所剛好相反，健保全額給付特材占率達六成七，僅三成三選民眾自付差額水晶體。

三年之間，選擇健保全額給付水晶體的比率差異不大，僅下降2%。李伯璋表示，健保給付水晶體已有不錯的功能，「不是每個眼科醫師都會建議白內障患者選擇要再補差價的自付差額水晶體。」而是參考患者年齡、用眼狀況，選擇最適合的水晶體。

李伯璋表示，自己一位企業家好友就認為「用健保全額給付的就不錯」，在接受白內障手術時，選擇了健保全額給付水晶體，術後也覺得效果不錯，眼前「大放光明」。

許多人以為部分眼科醫師習慣推薦昂貴的民眾自付差額人工水晶體，李伯璋說，並非如此，以他妻子為例，雙眼均接受過白內障手術，術前參考醫師建議，選用與醫師母親同一款的人工水晶體，價格一般，並不是最貴的。

對於近四成白內障患者願意自掏腰包，多花幾萬元選用自付差額人工水晶體，李伯璋表示，健保全額給付水晶體如果在品質與視力矯正效果上，仍有改進空間，當然就需好好檢討，不希望民眾有著「健保的就不好」觀念。

此外，這次健保大數據特別分析國內白內障患者共病問題，結果發現，前三大共病為糖尿病、青光眼、甲狀腺疾患，其中以糖尿病關連性最高，共病人數達到19萬3,593人，青光眼則有6萬882人。

李伯璋說，「糖尿病有如百病淵藪」，除了提高白內障風險，也增加洗腎機率，全台灣糖友人數高達200多萬，長久以來，造成健保財務上的重大負擔，有必要盡快解決此問題。

為此，新年度健保總額編列了糖尿病高價用藥的特別預算，實施對象為基層診所，金額為2.7億元，李伯璋表示，希望基層診所也能落實糖尿病整合治療，讓更多患者就近至診所就醫，並能服用較好的控糖藥物，讓血糖維持平穩，進而逐步降低白內障及洗腎等盛行率。

李伯璋表示，隨著人口老化，3C產品普及，加上高度近視患者比率上升，未來國內白內障患者勢必逐年增加。健保署聯手眼科醫學會及各醫院院所加強「護眼」宣導，希望國人養成正確的用眼概念，盡量減少使用3C產品的時間。