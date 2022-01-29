健保大數據看白內障（6-3）人工水晶體手術QA整理

Q：為什麼會有白內障？

白內障是正常老化現象，大約在40到50歲後，眼睛內的水晶體會漸漸硬化、混濁產生白內障，隨著白內障增加，視物會變得愈來愈模糊，有時候會有畏光的症狀，白內障的視力問題，沒辦法透過視力矯正改善。

除了老化會造成白內障，車禍撞擊等外傷，或是虹彩炎、青光眼等疾病也可能產生併發性白內障；再者是糖尿病、甲狀腺疾病等也可能產生代謝性白內障；長期使用類固醇等藥物也可能引起藥物性白內障。另外，因遺傳或是染色體異常等，也可能發生先天性白內障。

Q：白內障一定要手術治療嗎？

不一定。白內障治療除了手術以外，還有藥物治療。藥物治療以延緩白內障的速度為主。手術治療是等到已經影響視力或是影響生活作息時，才建議進行手術，手術也能避免白內障導致青光眼、虹彩炎等狀況。

Q：白內障手術最佳時機是？太輕微或太熟都不好？

白內障手術時機因人而異，通常已經影響到日常生活品質，就建議進行白內障手術，如單側視力下降導致摔倒、視差引發車禍，或容易誘發高度危險的急性青光眼等，就算已經影響生活品質。

從健保給付的標準來看，白內障影響視力到了0.4時就建議開刀。而職業駕駛有視力0.8的需求，因此職業駕駛的視力，若因白內障已降到0.6，也建議手術開刀。

許多患者會認為白內障可能重複發生，乾脆等到白內障更嚴重時再動手術。如果白內障太熟，會傷及水晶體後囊，可能會造成囊袋破裂、瞳孔變形，或是黃斑部水腫、視網膜裂孔、青光眼等，建議盡速開刀，不宜等到過熟再處理白內障。而白內障仍輕微時，則建議用藥水延緩惡化，不建議開刀，畢竟摘除水晶體需要縫6到7針，對於眼睛仍有傷害。

Q：白內障手術後，白內障還會再生嗎？

經歷白內障手術後大約一年以後，約有15%到30%的機會，會因為疾病、體質的關係，在水晶體後囊的部分出現「纖維化細胞增生」，即在後囊長出一層膜，但並不是白內障又長回來了。常發生在年紀輕的患者，或是有三高、糖尿病、免疫疾病的患者身上，且女性多於男性，此狀況僅需要到眼科門診，使用雷射將後囊袋渾濁的部位去除，過程大約5到10分鐘，即可恢復視力。

Q：換完人工水晶體，為什麼感覺視力沒有變好？

這個原因多元且複雜。人工軟式水晶體粗分球面與非球面，目前健保全額給付以「球面」為主，但有些患者明明不適合球面，卻因為健保全額給付而選擇球面，球面水晶體僅提供一般日常所需的視力，且球面視覺外圍會略有變形，導致患者會認為效果不佳。

非球面水晶體分為單焦、多焦、矯正散光等多種不同功能的水晶體，術後要學習適應多焦水晶體，也會讓患者認為術後狀況不佳。如果更換人工水晶體的患者，先前就有糖尿病、高血壓，或是眼睛已經有角膜病變、視網膜病變、青光眼、視野缺陷、視神經病變等，也容易讓手術後效果相對差一些。

不過任何更換人工水晶體之後所出現的「視力並沒有變好」的問題，大多發生在醫病缺乏良好的溝通所致。部分患者會過於期待更換人工水晶體後，視力將完全恢復到沒有疾病之前。

Q：白內障手術要到診所開還是到大醫院開？

白內障手術屬於眼科基礎的手術，目前大約有一半的白內障患者手術都在診所執行。在選擇診所或醫院時，可以先探詢口碑，瞭解使用的儀器、設備，是否能夠完全消毒，讓手術更加安全。

諮詢專家／三軍總醫院一般眼科科主任呂大文、林口長庚眼科部部長吳為吉