快訊

安以軒老公驚傳遭拘捕 澳門警方明將開記者會說明

財神爺呢？大樂透頭獎摃龜 14人中春節大紅包

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健保大數據看白內障（6-3）人工水晶體手術QA整理

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
白內障示意圖。圖/123RF
白內障示意圖。圖/123RF

Q：為什麼會有白內障

白內障是正常老化現象，大約在40到50歲後，眼睛內的水晶體會漸漸硬化、混濁產生白內障，隨著白內障增加，視物會變得愈來愈模糊，有時候會有畏光的症狀，白內障的視力問題，沒辦法透過視力矯正改善。

除了老化會造成白內障，車禍撞擊等外傷，或是虹彩炎、青光眼等疾病也可能產生併發性白內障；再者是糖尿病、甲狀腺疾病等也可能產生代謝性白內障；長期使用類固醇等藥物也可能引起藥物性白內障。另外，因遺傳或是染色體異常等，也可能發生先天性白內障。

Q：白內障一定要手術治療嗎？

不一定。白內障治療除了手術以外，還有藥物治療。藥物治療以延緩白內障的速度為主。手術治療是等到已經影響視力或是影響生活作息時，才建議進行手術，手術也能避免白內障導致青光眼、虹彩炎等狀況。

Q：白內障手術最佳時機是？太輕微或太熟都不好？

白內障手術時機因人而異，通常已經影響到日常生活品質，就建議進行白內障手術，如單側視力下降導致摔倒、視差引發車禍，或容易誘發高度危險的急性青光眼等，就算已經影響生活品質。

從健保給付的標準來看，白內障影響視力到了0.4時就建議開刀。而職業駕駛有視力0.8的需求，因此職業駕駛的視力，若因白內障已降到0.6，也建議手術開刀。

許多患者會認為白內障可能重複發生，乾脆等到白內障更嚴重時再動手術。如果白內障太熟，會傷及水晶體後囊，可能會造成囊袋破裂、瞳孔變形，或是黃斑部水腫、視網膜裂孔、青光眼等，建議盡速開刀，不宜等到過熟再處理白內障。而白內障仍輕微時，則建議用藥水延緩惡化，不建議開刀，畢竟摘除水晶體需要縫6到7針，對於眼睛仍有傷害。

Q：白內障手術後，白內障還會再生嗎？

經歷白內障手術後大約一年以後，約有15%到30%的機會，會因為疾病、體質的關係，在水晶體後囊的部分出現「纖維化細胞增生」，即在後囊長出一層膜，但並不是白內障又長回來了。常發生在年紀輕的患者，或是有三高、糖尿病、免疫疾病的患者身上，且女性多於男性，此狀況僅需要到眼科門診，使用雷射將後囊袋渾濁的部位去除，過程大約5到10分鐘，即可恢復視力。

Q：換完人工水晶體，為什麼感覺視力沒有變好？

這個原因多元且複雜。人工軟式水晶體粗分球面與非球面，目前健保全額給付以「球面」為主，但有些患者明明不適合球面，卻因為健保全額給付而選擇球面，球面水晶體僅提供一般日常所需的視力，且球面視覺外圍會略有變形，導致患者會認為效果不佳。

非球面水晶體分為單焦、多焦、矯正散光等多種不同功能的水晶體，術後要學習適應多焦水晶體，也會讓患者認為術後狀況不佳。如果更換人工水晶體的患者，先前就有糖尿病、高血壓，或是眼睛已經有角膜病變、視網膜病變、青光眼、視野缺陷、視神經病變等，也容易讓手術後效果相對差一些。

不過任何更換人工水晶體之後所出現的「視力並沒有變好」的問題，大多發生在醫病缺乏良好的溝通所致。部分患者會過於期待更換人工水晶體後，視力將完全恢復到沒有疾病之前。

Q：白內障手術要到診所開還是到大醫院開？

白內障手術屬於眼科基礎的手術，目前大約有一半的白內障患者手術都在診所執行。在選擇診所或醫院時，可以先探詢口碑，瞭解使用的儀器、設備，是否能夠完全消毒，讓手術更加安全。

諮詢專家／三軍總醫院一般眼科科主任呂大文、林口長庚眼科部部長吳為吉

白內障 手術 視力

延伸閱讀

澳網／手術後打出代表作 美國女將拍下法網冠軍首闖決賽

和納豆一樣！35歲男「腦出血開刀2次」　曝3後遺症：記憶消失

曾自豪動過陰莖加粗手術 蔡頭最後悔的也是「整形」

美國心臟病患不打疫苗 醫院拒絕為他進行器官移植手術

相關新聞

今晚沒人中！3191萬獎金累下期 小年夜大樂透頭獎「保證1億元」

大樂透頭獎今（29）日無人中獎，頭獎獎金3191萬元累入次期，貳獎則由1注獨得688.8萬元獎金。明天小年夜開獎的大樂透...

中橫便道坍方急封路 谷關、梨山往來受阻 下午班次取消

台中市山區近2日持續降雨，中橫公路臨時便道也因雨勢造成落石坍方，導致交通中斷，公路總局谷關工務段目前已派出機具前往搶修，...

台北市立動物園明重啟預約制 社教機構內用須打滿2劑

今天是春節連假第一天，台北市立動物園今天重啟「入園預約制」，每日上、下午場各開放8000個名額，另有800個名額提供給現...

花780元中125萬元青宅！他棄房選現金已收112萬大紅包

彰化縣政府今年1月17日舉辦振興加碼第一次抽獎，頭獎是一房型價值125萬元青年住宅，幸運得主是在營建工地上班的黃先生，因...

春節9天連假今天登場 南下台東、墾丁一路順暢

春節9天連假今天登場，南下台東和屏東墾丁必經的台1線枋寮水底寮路口，上午至10時每小時車流量均為千餘量，10至11時為2...

不讓長輩孤單！學生廚師做年菜 foodpanda山區送暖

有人陪伴的年節，是獨居長輩最深的想望。老五老基金會今攜手美食外送平台foodpand，全台出動38位外送夥伴公益騎機車協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。