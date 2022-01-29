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春節連假第2天國道防「5地雷路段」 國5上午塞到下午

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
高公局預估小年夜國道有5處地雷路段，建議南向用路人下午再出發。記者黃仲裕／攝影
高公局預估小年夜國道有5處地雷路段，建議南向用路人下午再出發。記者黃仲裕／攝影

明天是春節連假第二天，也是小年夜。交通部高公局預估國道有五大地雷路段，其中國五南向從上午8時塞到下午4時。建議南向用路人下午再出發。

高公局說，今為春節連續假期第一天，下午國道壅塞路段包括國1南向埔鹽系統至員林、楠梓至鼎金系統（因多車事故造成），其餘路段均能維持行車正常。

高公局說，截至18時，國道交通量為74.0百萬車公里，預估今日交通量約為100百萬車公里，仍在預期範圍。

高公局說，今日下午13時17分國3北向255公里處小客車翻覆占用外側2車道，於14時7分排除，造成回堵2公里；下午14時31分國1南向87.9公里處2小客車追撞占用內側車道，於14時39分排除，造成回堵3公里；下午14時51分國1南向360.3公里處大客車、拖板車、小貨車及7小客車追撞占用外側車道及輔助車道，現場經高公局、公警局及地方政府派遣相關人員、拖吊車及消防車處理後，於17時30分才將事故車輛拖離現場，造成回堵8公里，後經清理散落物，整起事故於17時40分排除恢復通車。

高公局籲請用路人行駛國道時，務必注意車前狀況，並保持安全距離，以維行車安全。

高公局說，明天為春節連續假期第二天，亦為小年夜，預估國道交通量為105百萬車公里，為年平均平日交通量（88百萬車公里）的1.2倍，其中南向交通量可達60百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。

高公局說，國道相關疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再八折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判，明天重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人盡量於下午時段出發，節省寶貴時間。

1月30日北部區域路況預報。圖／高公局
1月30日北部區域路況預報。圖／高公局
1月30日南部區域路況預報。圖／高公局
1月30日南部區域路況預報。圖／高公局
小年夜國道交通疏導措施。圖／高公局
小年夜國道交通疏導措施。圖／高公局
1月30日中部區域路況預報。圖／高公局
1月30日中部區域路況預報。圖／高公局

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