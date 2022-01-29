快訊

外交部發言人歐江安婚紗照曝光 嫁台大教授成「師母」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星上將梨授粉遇歹天氣 梨農無奈「全部去了了」

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
上將梨產銷班第4班班長何文忠說，1月中旬的低溫又下雨，花苞授粉後狀況不佳，「全部去了了」，每分地還得再花10多萬元重新嫁接。記者林佳彣／攝影
上將梨產銷班第4班班長何文忠說，1月中旬的低溫又下雨，花苞授粉後狀況不佳，「全部去了了」，每分地還得再花10多萬元重新嫁接。記者林佳彣／攝影

宜蘭三星上將梨是當地農特產，有豐水梨、黃金梨等品種，其口感佳、汁多且甜度高，備受消費者喜愛。梨農去年底開始嫁接作業，今年1月陸續授粉，受天候不佳影響，不少花苞受損連連。產銷班第4班班長何文忠表示，1月中旬的低溫又下雨，花苞授粉後狀況不佳，成功率不到2成，「全部去了了」，每分地還得再花10多萬元重新嫁接。

前鄉長黃錫墉說，三星上將梨種植面積約43公頃，以豐水梨、黃金梨為主要。由於大陸進口的黃金梨花苞卡關而延遲到貨，梨農嫁接豐水梨的比例從5成提升到8成，也使得最近天候因素造成的農損較多。

68歲梨農何文忠務農近30年，上將梨栽種占地2分8。他說，豐水梨的花朵今年開得很漂亮，一棵梨樹約180個花苞，卻遇上1月中旬的低溫，導致授粉狀況不佳，成功率不到2成，直呼「第一次這麼嚴重！」

何文忠看到受損花苞，無奈地說得重新嫁接。以1分地30棵梨樹計算，需要約5400個花苞，每個花苞包含工錢、雨傘等成本為40元，「1分地就要賠10幾萬元。」他希望公所能視情況補貼，別讓梨農損失太多。

三星鄉公所農業課長蕭振岳表示，產銷班第1、3、4班嫁接的豐水梨陸續授粉，因受低溫、下雨等天候不佳影響，授粉後的著果力不佳。他說，近期接連接獲反映，已請梨農先拍照存證；春節期間會有冷空氣來襲，年後狀況若未改善，會呈報縣府農業處處理。

三星鄉公所表示，梨農嫁接的豐水梨近期受低溫、下雨等天候不佳影響，授粉後的著果力不佳。記者林佳彣／攝影
三星鄉公所表示，梨農嫁接的豐水梨近期受低溫、下雨等天候不佳影響，授粉後的著果力不佳。記者林佳彣／攝影
梨農嫁接的豐水梨近期陸續授粉，因低溫、下雨等天候不佳影響，授粉後的著果力不佳，花苞「全去了了」。記者林佳彣／攝影
梨農嫁接的豐水梨近期陸續授粉，因低溫、下雨等天候不佳影響，授粉後的著果力不佳，花苞「全去了了」。記者林佳彣／攝影
三星上將梨農去年底開始嫁接作業。記者林佳彣／攝影
三星上將梨農去年底開始嫁接作業。記者林佳彣／攝影
三星上將梨農去年底開始嫁接作業。記者林佳彣／攝影
三星上將梨農去年底開始嫁接作業。記者林佳彣／攝影
梨農何文忠（中）希望公所能視情況補貼，別讓梨農損失太多。記者林佳彣／攝影
梨農何文忠（中）希望公所能視情況補貼，別讓梨農損失太多。記者林佳彣／攝影

低溫 春節 宜蘭

延伸閱讀

荔枝椿象提早現蹤 農業局籲農民即刻藥劑防治

藏了11年的真秘境！新竹「山林櫻花谷」粉紅花毯美翻天，最美花期要筆記

高雄荔枝椿象提早報到 農業局籲農友快防治

把握鳳梨釋迦產季 冰鎮果肉綿密像吃冰淇淋

相關新聞

中橫便道坍方急封路 谷關、梨山往來受阻 下午班次取消

台中市山區近2日持續降雨，中橫公路臨時便道也因雨勢造成落石坍方，導致交通中斷，公路總局谷關工務段目前已派出機具前往搶修，...

台北市立動物園明重啟預約制 社教機構內用須打滿2劑

今天是春節連假第一天，台北市立動物園今天重啟「入園預約制」，每日上、下午場各開放8000個名額，另有800個名額提供給現...

花780元中125萬元青宅！他棄房選現金已收112萬大紅包

彰化縣政府今年1月17日舉辦振興加碼第一次抽獎，頭獎是一房型價值125萬元青年住宅，幸運得主是在營建工地上班的黃先生，因...

春節9天連假今天登場 南下台東、墾丁一路順暢

春節9天連假今天登場，南下台東和屏東墾丁必經的台1線枋寮水底寮路口，上午至10時每小時車流量均為千餘量，10至11時為2...

不讓長輩孤單！學生廚師做年菜 foodpanda山區送暖

有人陪伴的年節，是獨居長輩最深的想望。老五老基金會今攜手美食外送平台foodpand，全台出動38位外送夥伴公益騎機車協...

春節9天連假今起展開 墾丁旅宿業喜迎高住房

在疫情中起起伏伏的旅宿業，才熬過Delta變種病毒帶來的衰退開始回暖，又遇上新變種病毒Omicron，本土疫情最近延燒，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。