三星上將梨授粉遇歹天氣 梨農無奈「全部去了了」

宜蘭三星上將梨是當地農特產，有豐水梨、黃金梨等品種，其口感佳、汁多且甜度高，備受消費者喜愛。梨農去年底開始嫁接作業，今年1月陸續授粉，受天候不佳影響，不少花苞受損連連。產銷班第4班班長何文忠表示，1月中旬的低溫又下雨，花苞授粉後狀況不佳，成功率不到2成，「全部去了了」，每分地還得再花10多萬元重新嫁接。

前鄉長黃錫墉說，三星上將梨種植面積約43公頃，以豐水梨、黃金梨為主要。由於大陸進口的黃金梨花苞卡關而延遲到貨，梨農嫁接豐水梨的比例從5成提升到8成，也使得最近天候因素造成的農損較多。

68歲梨農何文忠務農近30年，上將梨栽種占地2分8。他說，豐水梨的花朵今年開得很漂亮，一棵梨樹約180個花苞，卻遇上1月中旬的低溫，導致授粉狀況不佳，成功率不到2成，直呼「第一次這麼嚴重！」

何文忠看到受損花苞，無奈地說得重新嫁接。以1分地30棵梨樹計算，需要約5400個花苞，每個花苞包含工錢、雨傘等成本為40元，「1分地就要賠10幾萬元。」他希望公所能視情況補貼，別讓梨農損失太多。