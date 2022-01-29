春節9天連假分散車流 國5、蘇花路廊今南下順暢

春節9天連假首日登場，宜蘭地區持續降雨、天氣濕涼。國道5號中午過後的南下車潮略多、北上僅零星車流，整體行車順暢，時速維持60公里以上。蘇花路廊下午3點前，宜蘭往花蓮車流量9859輛，北上則有2995輛；公路總局第四區養護工程處預估，今天交通量相較去年春節連假首日減少約1成。

高公局表示，國道5號今天凌晨零點到下午4點，南下計有近2.6萬輛次，相較2019年同為9天春節連假的同時段逾2.7萬輛次，少了1千多輛次。蘇花路廊今天南下車流，早上7點達高峰後，每小時交通量維持700至800輛次；截至下午3點，宜蘭往花蓮南向車流量為9859輛、北上則是2995輛。

四工處預估，蘇花路廊明天整體交通狀況與今日相同，清晨5點湧現南下車潮，全天南下車流約1萬3900輛、北上約5500輛。高公局提到，今年除夕是連假第3天，國5車流會平均分散在前3天，而明天是小年夜，車流量會與今日差不多，並不會出現壅塞情形，初一起會湧現南下往宜花地區的出遊潮。