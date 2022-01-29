春節大掃除如何省下五成水 水利署有妙招

每年農曆春節時期，都正值枯水期。去年台灣遭逢百年大旱，好不容易才度過，今年雖然沒有旱情，經濟部水利署仍體醒民眾春節居家省水撇步，大掃除時也能省下五成用水量。

水利署表示，廚房、浴廁、玻璃、地板等是家戶清掃的重點，在清潔的時候建議以擦拭代替直接使用自來水沖洗，並先除塵再濕擦，因灰塵減少，可減少反覆擦拭的次數。

洗衣後的回收水，收集起來即可作為拖地、擦洗地板及沖洗馬桶用水的再次利用。打掃時區分客廳、廚房、浴室等區域，每個區域分配一桶水，打掃不超額用水，無形之中可省下不少水量。

同時，大掃除用水量驚人，換上水龍頭省水裝置，則可以輕鬆省下約50%的用水量。水利署呼籲，換購家中洗衣機、馬桶、水龍頭等用水設備的同時，認明有省水標章的設備。

水利署也特別提醒民眾，返鄉過年前，檢查水龍頭是否關緊、馬桶是否漏水、水塔設備是否故障等，減少發生漏水的可能風險，讓出門更安心，不僅節水，也是開春防漏財的重要小妙招。

另外，台水指出，農曆春節期間如果要繳納水費，民眾可至四大超商(7-11、全家、OK、萊爾富)繳費外，也可利用行動銀行APP、台水APP、台水網路e櫃台線上信用卡繳費，或是使用「街口」、「LINE Pay一卡通」、「台中e指通-支付繳費通」、「Pi拍錢包」、「icash Pay」、「ezPay簡單付」、「嗶嗶繳」及「台灣Pay」等8大行動支付繳費。

台水1910春節期間也仍堅守崗位，倘民眾有用水、水費等問題，或須通報路面漏水及查詢各項用水業務，只要撥打1910免費客服專線，全天候24小時皆有專人提供服務；路面漏水部分，也可使用台水APP漏水通報的功能進行報修。