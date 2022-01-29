生命線整理過年3大「易感狀態」 籲防疫兼顧心理健康

去年台灣疫情一度升高至三級警戒，根據生命線統計去年5月20日至6月20日的來電量，較前年同期增加約23%，每位協談志工服務量也平均提升2.1人。生命線總會指出，彙整去年來電量得知，近二分之一來電內容曾提及疫情相關困擾，尤其三級警戒期間，求助比例從原本較高的人際溝通項目，轉為家庭、就業與經濟救助議題，其中又以家庭問題成長比例最高，以金門縣生命線為例，家庭問題從14%提升至36%，提升將近3倍。

生命線總會說，疫情對人類健康帶來威脅，可透過疫苗與防疫配備保護健康，但疫情下的心理健康與人際問題卻是沒有疫苗可打的，生命線總會歸納了疫情下的農曆春節期間容易感到心理壓力狀態，稱為「心理健康易感狀態」：

一、在外遊子孤單與傷心的情緒

遊子可能因擔心交通往返將病毒帶給家人，無法回家過節，生命線總會建議可勇敢向家人表達思念的心情；如運用通訊軟體，預先錄製影片或撥打視訊電話等方式，皆可充分向家人表達心意；也鼓勵家人相對回應，共同增進家人間的感情。

二、兩世代間夾心照顧者的無助心情

家庭的中間世代照顧者，疫情期間需花費較多心力照顧年長或年幼家人，過去一整年已經承受到較往常更沈重的壓力，生命線總會呼籲，家庭照顧重擔是家中每一個人的責任，沒有誰理所當然需要承擔一切照顧之責。當你的另一半或者家人處於兩世代間夾心照顧者的樣態，就是農曆春節最常見的心理健康問題易感狀態。呼籲同心合力相互體諒，給予照顧者休息與空間，才能平安健康的度過這段日子。

三、家中活動空間限縮，爭執頻率增加

無論疫情警戒，去年度有許多家庭因為疫情高低起伏，家人無法一如往常外出或運動舒展身心，待在家中與家人爭執嘔氣頻率明顯提升，提醒可藉此教導長輩運用資訊工具聯繫好友，藉由視訊或聲音等溝通模式，轉移煩悶的心情，更可讓長輩學習更多樣的人際溝通方式，因應新常態社會的多元溝通管道。最後，年幼的家人則需注意使用視訊設備時間與方法，建議將視訊設備作為輔助；如運用網路影片或遊戲進行運動或舞蹈，保持與家人實體互動為主的模式，避免年幼者過度依賴視訊設備的使用。

生命線總會表示，全台有24個生命線協會，包含離島澎湖與金門都有服務據點，在線協談志工近3000名，藉由53條專線於台灣各地提供1995專線協談服務，去年總共接聽了18萬人次的來電，農曆年期間，全台各地仍有許多生命線志工堅守協談崗位，並提醒民眾在農曆前期間盡量遠離「心理健康易感狀態」，就能擁有心理健康最好的防護罩。