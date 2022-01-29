不讓長輩孤單！學生廚師做年菜 foodpanda山區送暖

有人陪伴的年節，是獨居長輩最深的想望。老五老基金會今攜手美食外送平台foodpand，全台出動38位外送夥伴公益騎機車協助配送年菜，愛心遍及雙北、新竹市、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣7縣市，將近千份幸福年菜送到獨居及弱勢長輩家中。

財團法人台北市私立普林斯頓高中、經國管理暨健康學院的學生們，今早天色未亮就進到廚房，協助製作雙北地區75位長輩豐盛年菜，菜色設計特別兼具營養與豐富，富含蛋白質及維生素的鱸魚，以蒸煮方式保留食材營養素；燉煮軟嫩、方便長輩好入口的豬腳，及花了數十個小時熬煮的雞湯等，大大補充平日長輩蛋白質攝取不足的狀況。

高齡90歲的黃爺爺是退休榮民，獨居於台北市北投區，在爺爺兒時記憶中的過年，大街小巷張燈結彩，一早就開始祭祖敬神，還要貼窗花、對聯，家家戶戶喜氣洋洋非常熱鬧；到台灣後的年節，他則會到市場選幾樣自己喜歡吃的小菜、配著電視度過，跟過往記憶對比，落差相當大。

3年前，老五老開始服務黃爺爺，每年年節都會送年菜到家中，黃爺爺看見許多人來拜年便嶄露笑容，如家人般地互相問候、分享菜色、提醒保暖，直呼：「謝謝你們來過來，讓我有家人陪的感覺！」