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年節鬧蛋荒 居民沒見過：以為排隊搶打疫苗

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢近2周蛋行下午都大排長龍，路過民眾誤以為是為搶打疫苗。記者翁唯真／攝影
桃園中壢近2周蛋行下午都大排長龍，路過民眾誤以為是為搶打疫苗。記者翁唯真／攝影

後天就是除夕夜，許多家庭這幾天就不斷上街採買年夜飯所需的食材，因全台大鬧雞蛋荒，有民眾發現最近家附近巷口下午4時許就有許多人排隊，以為是新設的疫苗接種站，知道是為了排隊買雞蛋後直呼誇張。

全台鬧蛋荒，位在桃園中壢區的一家雞蛋行，平時約下午4時30分開店做生意，怎料近半個月都有民眾提前半小時至1小時就在排隊，有排隊民眾說，自己就住在附近，習慣來這裡買，以前從沒發生過買雞蛋要排隊，真的是第一次見識到，而且現在還規定每人只能限購15顆。

也有民眾說，上午至市場買蛋，上面的都很大顆，結果買回家才發現，下面的只有正常大小的三分之一，讓他覺得很奇怪，嚇得不敢煮，趕緊再來購買。

桃市府農業局漁牧科長高明．帕桑表示，缺蛋原因主要是中南部的蛋母雞發生禽流感，因此全數撲殺，加上國際飼料上漲，變得有些雞農都在觀望；不過桃園20多個養雞場產量並未改變，去年第4季共生產約2300萬顆，相較109年同期多了400萬顆。

高明．帕桑指出，農糧署統計全台每日雞蛋需求量2360萬顆，桃園1季的生產量全台1天就用光了，因此桃園相當依賴中南部；不過雞蛋現在的價格是靠市場機制，農委會也會去做平抑價格，農業局沒有這部分管轄權。

有民眾不滿地說，排隊買雞蛋等於衛生紙之亂，現在雞蛋價格落差極大，1斤50到80元的都有見過，更有許多早餐店、小吃店許多品項都會用到蛋，若蛋量不足，他們如何做生意，政府應該想好解決對策。

雞蛋 桃園 禽流感

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