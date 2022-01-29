金門潮帶間未知海蛞瑜 可望成為全球新種

熱愛觀察金門潮間帶生物的洪清漳與夥伴黃秀婷，耗時2年深入調查、拍攝撰寫完成「金門海蛞蝓」一書；書中記錄84種未知種；洪清漳說，如進一步研究，很可能是全球新種。

金門國家公園管理處最近舉辦「金門海蛞蝓」新書分享會，邀請作者分享調查及拍攝海蛞蝓歷程與成果，同時辦理簽書會。

洪清漳為金門縣潮間帶學會理事長，他接受記者聯訪時表示，他與常務理事黃秀婷受金門國家公園委託記錄金門潮間帶稀有生物，歷經近2年的調查，記錄海蛞蝓共6目34科169種。其中，與台灣相同的物種30種、55種為台灣新錄種，還有未知種84種。

洪清漳說 ，雖然是2年的委託案，但他早自9年多前就開始記錄金門潮間帶生物。他說，金門海域與台灣海域差異大，以往金門潮間帶生物相關記錄幾乎是零，在他觀察比對過程中，發現很多物種未被記錄。經過多年投入，他覺得發現未知種是一種樂趣，更感受到金門生物多樣性的豐富多采。

海蛞蝓分布範圍廣泛，棲息環境可區分為沙灘、泥灘地、河口沼澤、鹹水湖泊及低潮帶礁岩石礫類型。形態體型變化大，從1毫米到數毫米，色彩美麗多姿。 書中收錄許多海蛞蝓生態圖片，輔以簡明的文字解說，介紹海蛞瑜的種類、棲地及生態習性等，讓讀者深入瞭解繽紛的海蛞瑜世界，也可做為認識海洋生態的教材。

洪清漳表示，過去的調查文獻低估金門海域裸鰓動物海蛞的物種多樣性，可歸因於海蛞蝓調查研究的「三難」:「一難」是觀察海蛞蝓的困難、「二難」是物種鑑定的困難、「三難」是對應物種中文名稱的困難。他說，這次記錄到的未知84種，如再進一步研究，很可能會是全球新種。

黃秀婷跟隨洪清漳觀察潮間帶6年多，她說，有時到了潮間帶，潮水退不去或是漲潮快速，加上有時進入潮間帶之後突然起霧，往回走時，可能會失去方向；另外，強烈的北風更會增加記錄的困難；只好不斷往返潮間帶，不斷地重覆記錄。

金門國家公園管理處表示，「金門海蛞蝓」一書的出版，為金門潮間帶調查又跨出一步，期待有更多人長期投入金門潮間帶的調查，相信發現的物種會更多。對本書有興趣者，可到國家書店、五南文化廣場，以及與管理處配合的販賣處等實體通路選購。