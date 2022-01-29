台北市立動物園明重啟預約制 社教機構內用須打滿2劑

台北市教育局今天表示，考量國內疫情升溫，為加強春節防疫，北市府決定啟動變種病毒加強管制措施，自今天起，教育局所屬社教機構及兒童新樂園將配合實施加強版防疫管制措施，調整各社教機構及育樂場域管制方式，動物園、天文館、兒童新樂園將採預約制入園，另外各社教機構內指定區域開放飲食，室內用餐須持施打2劑以上疫苗證明，才能內用。

教育局表示，兒童新樂園即日起採單一出入口，第二出入口不開放，入園線上預約人數3200人，現場預約人數為1600人，室內場館容留降載二分之一，大昆蟲展場為100人、如果兒童劇場219人及寶貝叢林歷險館60人。

兒童新樂園除夕休園，2月1日至2月6日正常開園，開園時間為上午9點至晚上8點。

教育局表示，明天開始，動物園每日上午、下午各開放預約8千名額，另提供上午、下午各8百名額供現場報名入園參觀。動物園除夕休園，2月1日至2月6日正常開園，開園時間為上午9點至下午5點。

教育局表示，天文館每日網路預約1千人，現場預約1百人，除夕休館，2月1至2月6日正常開館，開館時間2月1日至4日、6日為上午9點至下午5點，2月5日恰逢周六，延長開放至晚上8點，觀測室則至晚上9點。

教育局表示，圖書館實施容留人數降載，入館人流以館內空間每2.25平方公尺計算容留人數，有固定座位者採梅花座或間隔座，無固定座位者保持室內1.5公尺安全社交距離。青少年發展處運動場館B1直排輪場每時段容留120人，9樓攀岩場由每時段容留30人。

教育局表示，配合台北市餐飲防疫指引，各社教機構內指定區域開放飲食，室內用餐須持施打2劑以上疫苗證明，始得內用，12歲以下孩童，可與接種2劑以上疫苗之同行家人陪同內用；新樂園美食街以總座位數1/2為上限，設梅花座、防疫隔板及維持社交距離。