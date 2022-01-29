竹市323人防疫旅館過除夕夜 業者巧思送禮、準備年夜飯

明天就是小年夜，新竹市今天仍有448人分別入住12家防疫旅館，明、後天陸續出關回家過年後，市府統計仍有323人將在防疫旅館過除夕夜。不少旅館業者為讓住客有過節氣氛，紛紛精心準備1人年夜飯，有的還送上小紅包，希望客人能溫暖過個好年。

旅外國人近月陸續返台準備過年，因應疫情發展，指揮中心祭出春節檢疫3方案，不少民眾回台第1關就是要住進防疫旅館7天到14天不等。從除夕夜往回估算，1月中旬達到入住高峰，竹市12家防疫旅館814間一房難求，隨著年關將近，入住率降至5成左右。

新竹市預計有323名居家檢疫或隔離者將在防疫旅館度過除夕夜。市府城市行銷處處長林正光說，不少防疫旅館為客人準備應景餐點或禮品，像迎曦飯店準備三品主菜除夕餐以及刮刮樂，希望民眾過新年有好手氣。英迪格飯店則準備茶葉、杯子與紅包袋作為虎年伴手禮，除夕特別餐也精心準備了佛跳牆、油飯、滷豬腳與甜湯等好料。

平時就會準備遊戲排解住客寂寞的大道城飯店，趁著過年前夕也發揮巧思，準備小春聯跟簽字筆送進房間，讓旅客在房內揮毫春聯，享受年節氣氛，同時也可妝點房間增添年味，飯店人員還特製捧著1元錢幣的財神爺糖果，祝福客人「一元復始」。

大道城飯店供檢疫的房間數有200間，隨著入住高峰結束後，除夕夜當天僅剩十多名客人入住。業者說，許多返台國人都算好出關時間，幾乎都在這幾天陸續返家，就能與家人團圓過年，目前飯店還在居家檢疫者幾乎以外國人為主，台灣人只占極少數。

「雖然要在防疫旅館過除夕夜，但還是希望給客人溫馨的氛圍！」業者說，三餐菜色變化能帶給居家檢疫旅客驚喜，但除夕夜許多店家或餐廳都沒營業，讓他們傷透腦筋，最後經討論決定準備肯德基個人餐重量級XL套餐作為年夜飯，讓客人吃飽飽。