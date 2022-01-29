影／台南沿海魚塭神祕圓坑和鹽山粉紅泡泡都是牠的傑作

台南北門井仔腳鹽鄉民宿前的魚塭收成後進行曬坪，在水乾涸後塭底浮現一個又一個的圈圈，引起遊客好奇，民宿業者洪有志說明是吳郭魚的傑作，雄魚為取悅雌魚會挖坑洞，類似築巢行為，藉以吸引母魚過來，挖的坑洞有的較圓，有的較扁，據說挖得越大越圓越受母魚青睞，這是秋冬魚塭水乾後才會出現小圓盤坑洞，是秋冬限定的美景。

七股頂山一處廢棄鹽灘地也因出現粉紅色泡泡小圓盤奇景，還紅到國外去，引起國外媒體報導，遊客及攝影愛好者前往拍照，有鹽工就說是引海水曬鹽，吳郭魚隨閘門進來後在池底挖坑；因去年乾旱池水持續蒸發後，因鹹度變高，藻類及微量金屬元素影響出現褐、紅、黃、白等不同顏色，呈現如粉紅色的泡泡。

洪有志說，魚塭雖是養殖鱸魚為主，但還是有些吳郭魚，在池底挖洞也是吳郭魚特有的行為，意外成為吸引遊客的目光，但也只有秋冬魚塭捕撈收成後，進行「曬坪」翻土後利用太陽光消毒，才能看得到的季節特定景觀。