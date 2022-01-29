影／台南沿海魚塭神祕圓坑和鹽山粉紅泡泡都是牠的傑作
台南北門井仔腳鹽鄉民宿前的魚塭收成後進行曬坪，在水乾涸後塭底浮現一個又一個的圈圈，引起遊客好奇，民宿業者洪有志說明是吳郭魚的傑作，雄魚為取悅雌魚會挖坑洞，類似築巢行為，藉以吸引母魚過來，挖的坑洞有的較圓，有的較扁，據說挖得越大越圓越受母魚青睞，這是秋冬魚塭水乾後才會出現小圓盤坑洞，是秋冬限定的美景。
七股頂山一處廢棄鹽灘地也因出現粉紅色泡泡小圓盤奇景，還紅到國外去，引起國外媒體報導，遊客及攝影愛好者前往拍照，有鹽工就說是引海水曬鹽，吳郭魚隨閘門進來後在池底挖坑；因去年乾旱池水持續蒸發後，因鹹度變高，藻類及微量金屬元素影響出現褐、紅、黃、白等不同顏色，呈現如粉紅色的泡泡。
洪有志說，魚塭雖是養殖鱸魚為主，但還是有些吳郭魚，在池底挖洞也是吳郭魚特有的行為，意外成為吸引遊客的目光，但也只有秋冬魚塭捕撈收成後，進行「曬坪」翻土後利用太陽光消毒，才能看得到的季節特定景觀。
另外，在池底完全乾涸前留下的小淺灘，會有一些雜魚，吸引過冬候鳥或野鳥來覓食，在水位較高一點時會有黑面琵鷺，水位較低就多是大白鷺或白鷺鷥等，鳥類吃掉雜魚可避免死魚腐爛孳生病毒，可說是幫了漁民的大忙，也是友善生態環境「人鳥共存」的智慧。
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