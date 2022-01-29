加強實名制宣導 文化夜市安心逛

嘉義市政府為守護市民健康，迎接來嘉回嘉人潮，市政府及文化路自治會從昨天晚上開始在文化路中正路口、文化路民族路口提醒民眾來夜市必須遵守配戴口罩、落實實名制、禁止試吃和邊走邊吃等防疫規定。建設處長田長沛偕同衛生局到文化路夜市宣導防疫規定，呼籲大家一定要做好防疫的工作，才能安心購物，開心逛街。

建設處處長田長沛表示，國內疫情持續升溫，防疫不可鬆懈，為使民眾安心來迺夜市，市府將持續在文化路夜市宣導落實口罩配戴、加強社交距離人流管制、掃瞄QRcode實名制登記等防疫措施。

田長沛指出，文化路夜市是來嘉義市旅遊熱門景點之一，今年年節假期自1月29日起至2月6日有9天連假，預期會有不少遊客來到文化夜市，在文化路自治會的全力配合下，每一家攤商都有簡訊實聯制的條碼，請大家進來逛街時一定要掃簡訊實聯制的條碼，並且禁止試吃和邊走邊吃，以免增加染疫風險，繼續落實拱手、不握手、勤洗手三手策略，大家一起做防疫，才能安心過好年。