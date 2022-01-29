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苗栗高鐵站周邊違停亂象 縣府：將設告示牌執法取締

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗高鐵特定區的土地價格相對較高，縣府評估認為區內道路目前並無提供免費停車位的條件和空間。記者胡蓬生／攝影
苗栗高鐵特定區的土地價格相對較高，縣府評估認為區內道路目前並無提供免費停車位的條件和空間。記者胡蓬生／攝影

苗栗高鐵車站特定區內的客家圓樓停車場8000多坪土地，在縣府標售後，去年5月起不再開放停車，但土地周邊與人行道間的綠籬、空地卻逐漸變成汽機車占用停放的空間，苗栗縣道安會報為解決亂象，去年11月曾要求縣府工務處尋覓並規畫停車空間解決，但經相關單位評估，認為高鐵區內有高鐵站、台鐵豐富站2處停車場，車位供給仍充足，目前遭汽機車占用停放的空間經確認為道路範圍，將由後龍鎮公所設置告示牌、警示標語後，交由警方執法取締違停。

高鐵苗栗車站2015年底啟用後，站區周邊一度出現汽機車違停亂象，包括人行道、植栽綠帶都停滿違規車輛，警方開單常開到手軟，情況後來逐漸改善，圓樓對面的近萬坪縣有產業專區土地，先前一直無法標出，縣府於是用來規畫臨時停車場，停放1天計次收費50元，因較附近高鐵站、台鐵豐富站停車場的收費低，成了搭車民眾停放汽機車的首選，站區及圓樓周邊停車問題也大幅改善。

但停車場土地前年8月標售出去，去年5月起不再開放停車，圓樓對面人行道綠帶逐漸停滿成排汽機車，但警方無法確定綠帶是否屬於道路範圍，難以執法取締，相關單位將此亂象提交道安會報討論，警方建議在區內尋找、增加停車空間改善。

縣府工務處表示，經評估，區內既有停車場可供停放的車位數量，已足以滿足當地的停車需求，且平常停車使用率並未飽和，部分民眾習慣免費停車，但特定區土地價高，並無提供免費停車位的條件和空間，經調閱當初區內都計道路設計圖，人行道及數公尺寬的綠帶都確認屬於道路範圍，由於特定區公共設施已交後龍鎮公所管理，因此決定由鎮公所設立禁停告示及警示牌後，讓警方得以執法。

苗栗高鐵車站特定區客家圓樓停車場8000多坪土地已標售，去年5月起不再開放停車。記者胡蓬生／攝影
苗栗高鐵車站特定區客家圓樓停車場8000多坪土地已標售，去年5月起不再開放停車。記者胡蓬生／攝影
苗栗高鐵車站特定區客家圓樓對面的8200多坪土地，縣府原本設置臨時停車場，但土地標售後，去年5月起不再開放停車。報系資料照
苗栗高鐵車站特定區客家圓樓對面的8200多坪土地，縣府原本設置臨時停車場，但土地標售後，去年5月起不再開放停車。報系資料照
苗栗高鐵車站特定區客家圓樓停車場8000多坪土地已標售，去年5月起不再開放停車，但土地周邊與人行道間的綠籬、空地卻變成汽機車占用違停的空間。記者胡蓬生／攝影
苗栗高鐵車站特定區客家圓樓停車場8000多坪土地已標售，去年5月起不再開放停車，但土地周邊與人行道間的綠籬、空地卻變成汽機車占用違停的空間。記者胡蓬生／攝影
苗栗高鐵車站特定區客家圓樓停車場8000多坪土地已標售，去年5月起不再開放停車，但土地周邊與人行道間的綠籬、空地卻變成汽機車占用違停的空間。記者胡蓬生／攝影
苗栗高鐵車站特定區客家圓樓停車場8000多坪土地已標售，去年5月起不再開放停車，但土地周邊與人行道間的綠籬、空地卻變成汽機車占用違停的空間。記者胡蓬生／攝影

人行道 停車場 高鐵

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