農曆春節將屆 楊鎮浯視察傳統市場清消與防疫

農曆新年將屆，金門縣長楊鎮浯今天一早前往傳統市場視察年終供貨情形及市場的防疫準備情形，同時呼籲採買民眾及攤商要確實配戴口罩、保持社交距離及落實實聯制等防疫措施，希望大家都能過一個平安健康的新年。

每到農曆新年時節，許多民眾都會至傳統市場採購年菜年貨，今天一早各市場湧現不少採購的人潮，楊鎮浯上午在金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家、金城鎮長李誠智及建設處長李有忠等人陪同下，前往金湖公有零售市場、沙美市場及東門菜市場瞭解年節供貨情形，以及市場清消準備等防疫措施。

楊鎮浯表示，為避免傳市集成為疫情破口，縣府積極輔導公有市場及攤販集區中進行清潔消毒工作，在各鄉鎮公所的配合下，各市場及周遭環境也進行了清消工作，希望給消費者及攤商一個安全的購物環境。

縣府表示，過年是民眾返鄉與家人團聚的時刻，年節期間蔬菜和肉品需求量高，今天縣長也一路從金湖公有零售市場開始走訪市場，瞭解各類民生用品及年節蔬果魚肉、糕點等物品供銷與物價情形。

據了解，過年魚貨行情受年節影響小幅上漲，但都在合理價格範圍內。另針對肉品來源，多數攤商都願意配合揭露資訊，不僅豬肉攤有標示肉品來源，小吃攤也都有配合標示，大大減少消費者的疑慮，讓民眾安心的情況下，也會提高購買意願。面對需求的增加，屠宰場也加班因應，增加供貨量，所以在春節市場豬肉供給方面，都有充足的貨源供應消費者所需。