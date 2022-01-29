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部落獨老一輩子沒看過龍蝦 社工鼻酸發起年菜圓夢計畫

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
張爺爺獨居關西馬武督部落，一輩子沒看過龍蝦，過年前獲新竹縣中華照顧者關懷協會捐贈年菜組合，終於能一圓品嘗龍蝦、干貝的夢想。圖／新竹縣中華照顧者關懷協會提供
張爺爺獨居關西馬武督部落，一輩子沒看過龍蝦，過年前獲新竹縣中華照顧者關懷協會捐贈年菜組合，終於能一圓品嘗龍蝦、干貝的夢想。圖／新竹縣中華照顧者關懷協會提供

歲末年終，家家戶戶溫馨團聚時，新竹縣山區有一群爺爺奶奶，無家人陪伴，且因經濟困難，連頓像樣的年夜飯都遙不可及。新竹縣中華照顧者關懷協會集結社會資源，趕在過年前深入偏鄉山區，送出逾百份年菜組合，並加碼為民住民部落獨老一圓品嚐龍蝦、干貝的夢想，爺奶笑中泛淚聲聲感謝。

住在關西鎮馬武督部落，年近80歲的張爺爺，沒有結婚也沒有子女，獨居一處破舊房舍，協會社工年前上山訪視，為了打開張爺爺的心防，社工拿起手機分享自己與媽媽遊山玩水的照片，無意間聊到龍蝦，張爺爺笑著問「龍蝦長什麼樣子？」社工坦言當時瞬間鼻酸，心想「居然有人一輩子都沒看過龍蝦」。

社工督導劉志枰說，張爺爺是低收入戶，深居山區三餐都靠自己來，種菜自己吃或是由善心人士提供物資，偶爾到行動雜貨車採購生活用品，鮮少下山，更別談吃過龍蝦、干貝這種高級食材。他向張爺爺描述「龍蝦就是比一般蝦子再大十倍」，張爺爺微笑著說「還真的沒看過」，協會於是發起圓夢計畫。

劉志枰自掏腰包到美式賣場採購10組市價近3000元的龍蝦、干貝組合年菜，送給全縣10名像張爺爺這樣的獨居清寒老人，他指出，這10人年齡落在76歲到91歲間，其中6人是原住民，住在尖石秀巒、關西深山等地，靠著低收入戶補助金過活，就連居住的房子也是靠補助金租的。

劉志枰說，新竹縣中華照顧者關懷協會在過年前向社會募款，獲得社會各界挹注，不夠的協會自己出，除了圓夢計畫，協會也趕在過年前送出109組價值約1800元的年菜，包含米糕、筍絲蹄膀、糖醋魚、櫻桃鴨等冷凍料理包，還有暖暖包、罐頭等物資給縣內弱勢長輩，並由山區居家服務員教導烹煮。

劉志枰指出，新竹縣目前有786名獨居清寒老人被縣府社會處列冊關懷，其中三分之一為中低收、低收入戶，新竹縣中華照顧者關懷協會連續2年，承辦縣府「獨居老人緊急救援連線通報服務」，有109名清寒獨老為協會關注對象，透過年前送愛心年菜到府，希望不只填飽長輩的胃也溫暖他們的心。

新竹縣中華照顧者關懷協會除了啟動龍蝦年菜圓夢計畫，也針對縣內109名清寒獨老送出109組各式年菜組合。圖／新竹縣中華照顧者關懷協會提供
新竹縣中華照顧者關懷協會除了啟動龍蝦年菜圓夢計畫，也針對縣內109名清寒獨老送出109組各式年菜組合。圖／新竹縣中華照顧者關懷協會提供
新竹縣中華照顧者關懷協會除了關懷獨老，也準備生活所需的柴米油鹽裝箱，取名「月月箱、佳節香」，將陸續送給縣內弱勢家庭。記者巫靜婷／攝影
新竹縣中華照顧者關懷協會除了關懷獨老，也準備生活所需的柴米油鹽裝箱，取名「月月箱、佳節香」，將陸續送給縣內弱勢家庭。記者巫靜婷／攝影

新竹 獨居老人 社工

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