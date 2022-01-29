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中埔農會穀倉轉型農創園區開星巴克 陳吉仲：全國典範
嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部，活化轉型穀倉農創園區，有農特產品「穰穰直賣所」、藝術品展示空間，又出租國際知名咖啡連鎖星巴克，營造成全台唯一老穀倉星巴克，上午舉行開幕剪綵儀式，農委會陳吉仲誇讚中埔農會老穀倉，活化轉型農創園區是全國典範，要請各地農會學習。
陳吉仲說，全國1400多個穀倉，中埔農會金蘭分部老穀倉，活化轉型「穀倉農創園區」，販售農特產品，過年期間歡迎民眾前來選購。位在阿里山公路上的園區，包括販售農特產品的穰穰直賣所、星巴克、美食館及親子DIY館，還有藝術品展示空間等，開幕迎春節返鄉出遊人潮。
中埔穀倉農創園區，由陳吉仲、立委陳明文、中埔農會總幹事李碧雲及理事長、常務監事等三巨頭、中埔鄉長李碧菁、縣府農業處長許彰敏、縣農會總幹事黃貞瑜等共同剪綵開幕。
李碧雲說，中埔原有稻田4千多公頃，目前剩不到百公項，穀倉閒置，金蘭分部占地3300多坪，內有16座老穀倉養蚊子，重新改建出發，建造如同「哈利波特般的神奇農會」，使金蘭分部成為打卡聖地，讓老穀倉再現風華，命名「穰穰」代表豐盛興旺。
李碧雲表示，很榮幸星巴克進駐，農會首次與國際品牌跨域合作，讓園區更加吸睛有亮點，打造「穰穰直賣所」，導入嘉縣多元特色農產品，園區精心規畫穀倉美術館區，定期邀地方人士及藝術家展出，帶動藝文走廊。穀倉星巴克及穰穰直賣所開賣，吸引滿滿人潮，熱鬧滾滾，
黃貞瑜說，「在老穀倉星巴克喝咖啡，好浪漫喔！」迎新年，園區特別打造「新春市集」，整合嘉縣在地農特產，規畫親子DIY及童玩闖關活動，還有街頭藝人表演，春節營業時間為2月1日到6日，上午10點到下午6點。中埔穀倉農創園區地址：中埔鄉金蘭村頂山門36號（阿里山公路上）。
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