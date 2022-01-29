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義賣據點被喊卡 彰化家扶義賣「古早燈」提前開跑

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化家樂福今明兩天提供彰化家扶中心擺攤賣「古早燈」。記者林敬家／攝影
彰化家樂福今明兩天提供彰化家扶中心擺攤賣「古早燈」。記者林敬家／攝影

彰化家扶中心每年於農曆年間開始義賣「古早燈」，作為家扶兒的助學金，國內受到新冠肺炎疫情影響，最近接連有銀行行員確診，彰化家扶原本與縣內兩處銀行義賣點這兩天也臨時被通知取消，志工擔心義賣收入短少，今年提早啟動愛心燈籠義賣。

燈籠義賣擺攤今明兩天在彰化家樂福展開，許多進出採買、辦年貨的民眾都被燈籠攤位吸引，有愛心民眾拿了兩個燈籠，就大方投了一千元到捐款箱，還有人什麼都不挑就捐款支持。

彰化家扶中心賣「古早燈」歷史悠久，２７年前古早燈義賣創辦人李世湧伉儷年年批貨自己賣，所得捐給家扶中心，近６年來彰化家扶也全面動員出人出力擺攤義賣，彰化家扶中心主任王震光說，每一年義賣都約可以有約２５０萬元的進帳，作為寒假過後家扶兒的助學金，是相當重要的一檔義賣活動。

不過，這兩年受到疫情影響，活動或企業婉拒提供擺攤場地，都對募款都增添壓力；王震光表示，中央疫情指揮中心宣布今年過年期間都還是維持二級警戒，但疫情之後情況不明，擔心受到影響，提前在過年前就開賣燈籠。

今天是農曆春節連假第一天，不少員工開始放假，但彰化家扶中心專員林滿麗號召家人與同學一起到家樂福擺攤，林滿麗說，義賣重人潮，多年來的義賣經驗，有時必須滿足不同愛心捐款人的需求，像是無法到現場，志工就要包裝宅配送貨，還曾有愛心人士提供５０萬買燈籠，但請志工必須親自到廟裡贈送香客，為了增加捐款，都使命比達，盡可能完成任務。

彰化家樂福今明兩天提供彰化家扶中心擺攤賣「古早燈」，民眾踴躍。記者林敬家／攝影
彰化家樂福今明兩天提供彰化家扶中心擺攤賣「古早燈」，民眾踴躍。記者林敬家／攝影
彰化家樂福今明兩天提供彰化家扶中心擺攤賣「古早燈」，作為家扶兒的助學金。記者林敬家／攝影
彰化家樂福今明兩天提供彰化家扶中心擺攤賣「古早燈」，作為家扶兒的助學金。記者林敬家／攝影

義賣 彰化 家扶中心

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