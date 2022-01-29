影／花海、裝置藝術多 台南六甲落羽松季開幕持續到228

2022台南六甲落羽松季今天開幕持續到2月28日，市長黃偉哲表示，當地原先只是公路旁的一個景點，停車亂象也沒有公廁，3年來請公所好好來規劃，每一年每一年吸引的人更多，營造出一個非常好的由下而上產生的景點。

9天連假台南市有好多景點，不管是鹽水的月津港燈節或是龍崎的空山祭，或是市區內的許多廟宇及景點，通通歡迎大家來新春來走春，但是一定要做好防疫，自身的防疫保護自己，也保護家人、保護同行的人，也保護其他的遊客。

全台吹起落羽松熱潮，台南六甲落羽松擁有得天獨厚的美景，去年更吸引超過30萬名遊客到訪，繽紛的落羽松林成為六甲的招牌，也是全國的知名景點。

黃偉哲推薦六甲落羽松非來不可的三個理由：第一是六甲落羽松倒映菁埔埤水面之美，六甲落羽松林面積廣大且鄰近菁埔埤，每年冬季寒風來襲，落羽松慢慢地從翠綠色轉變為黃、紅色，繽紛的落羽松林倒映於寧靜的菁埔埤水面上，彷彿置身北方異國風情，漫步其中忘卻塵囂悠閒自得，更是非常適合新人婚紗照取景。

第二是花海及裝置藝術一次網羅，為了搭配落羽松這片浪漫美景，六甲區公所特別規劃花海景觀，鼓勵鄰近農田農民在休耕期種植油菜花、蕎麥、百日草、波斯菊及向日葵等，以不同的花色系列來鋪陳花海景觀，搭配冬季菁埔埤的湖面煙波相互輝映。

此外，為了妝點落羽松景緻，周邊也展示台南市環保局美學班利用環保回收物精心設計的裝置藝術作品，及由南六公益慈善基金會贊助的花燈及老虎公仔等，喜愛拍照打卡的民眾千萬不要錯過。

六甲區長陳啓榮近年致力推展社區營造及文創作品，近幾年陸續盤點訪查六甲老屋及古廟資源，民眾可以索取或至官網下載「來稻六甲松鶴玩」觀光旅遊地圖、「六甲美食趣」美食地圖，「六甲埤塘map」，按圖索驥吃美食、賞美景、尋老屋、訪古廟，更可延伸到周邊景點探訪。

六甲區公所為提供遊客更舒適安全的旅遊環境，今年加強硬體設施的提升，包括活動停車場重新整地，改善積水泥濘的問題，並規劃進出口動線避免人車爭道，且委由社區管理。重要路口增設交通號誌，及附近農路加鋪鋼板，提升行車安全性；現場設置貨櫃屋廁所供遊客臨時如廁需求使用。

今年首次舉辦六甲落羽松攝影比賽，徵求全國攝影好手前來捕捉六甲落羽松之美，首獎可獲得一萬元禮券，希望將此美景透過影像紀錄留存下來。歡迎全國各地民眾來到六甲，在落羽松環繞的美景下欣賞精采表演。