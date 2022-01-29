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年節走春加強防疫 環狀線、淡海輕軌加強清消

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
淡海輕軌車站及列車使用工研院研發的長效型「奈米抗病毒噴霧鍍膜提估防護。」圖／新北市捷運局提供
淡海輕軌車站及列車使用工研院研發的長效型「奈米抗病毒噴霧鍍膜提估防護。」圖／新北市捷運局提供

春節假期總計9天，新北環狀線及淡海輕軌防疫措施不鬆懈，新北捷運局表示，環狀線提供最密集、完善的清消作業，加上淡海輕軌獨有的「奈米抗病毒噴霧鍍膜」，讓民眾出遊時得到最妥善的防護，能夠安心搭乘。

捷運局表示，針對環狀線捷運車站旅客常接觸的設備，以每2小時一次的頻率清消，降低乘客感染風險，列車則是每4小時完成拉環、扶手、座位處等設備消毒。此外，因Omicron病毒空氣傳播特性，車站及車廂已啟動對外全載換氣模式，加強站內空氣流通，並定期消毒及更換空氣濾網，同時運用跑馬燈、月台電視及廣播來宣導，提醒旅客勤洗手，搭乘捷運需全程佩戴口罩。

淡海輕軌車站屬於開放空間，通風良好，車站及列車使用工研院研發的長效型「奈米抗病毒噴霧鍍膜」，提供99.9%的防護，並於輕軌紅樹林站設有紅外線體溫量測儀，全線車站提供酒精予乘客可作消毒使用，保障旅客搭乘安全。

捷運局表示，春節假期環狀線全線以假日時刻表運行，平均班距為9分鐘，除夕當日將以班距10分鐘運行，淡海輕軌亦採假日班表運行，紅樹林站至濱海沙崙站班距為10分鐘，其餘各站班距約20分鐘，遇人潮尖峰時段將派發加班車。捷運局也再次提醒民眾務必配合，搭乘捷運、輕軌需全程戴口罩，並減少不必要的交談。

環狀線列車每4小時完成拉環、扶手、座位處等設備消毒。圖／新北市捷運局提供
環狀線列車每4小時完成拉環、扶手、座位處等設備消毒。圖／新北市捷運局提供

淡海輕軌 捷運

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