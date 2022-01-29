宜監收容人巧手編稻草 「可愛巧虎」現身法院迎新年

農曆年節即將到來，宜蘭地方法院的穿堂高掛紅燈籠，還出現一隻可愛「巧虎」，吸引不少法院同仁、洽公民眾爭相拍照；原來是宜蘭監獄今年度稻草裝置藝術比賽的作品，日前出借展示。法院警長傅家祥表示，應景虎年春節氣氛又結合防疫時事，因此挑選「巧虎」，可說是法院的另類景點。

宜蘭監獄的稻草裝置藝術比賽今年邁入第3年，1月19日當天共21組精湛作品參賽。每個工場12名受容人發揮巧思，費時3個月之久，利用稻草、鐵線和黏膠等資材，製作寬5.5米、長7米、限高2米的稻草裝置，呈現迎春、防疫等多元主題。

收容人巧手編織稻草、工法多變，每組作品唯妙唯肖，包含應景虎年的福虎生豐，過年氣氛的年獸、贔屭。其中，宣導防疫的帝君祐台灣和雷鳴三太子，分別設計能騎馬、擊鼓，增加互動趣味。

典獄長蔡永生表示，稻草工藝作為宜蘭監獄的文創特色，不只能推廣宜蘭觀光的能見度，還可提升矯正機關的正面形象，改變社會大眾對高牆、鐵窗的刻板印象。