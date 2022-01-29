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宜監收容人巧手編稻草 「可愛巧虎」現身法院迎新年
農曆年節即將到來，宜蘭地方法院的穿堂高掛紅燈籠，還出現一隻可愛「巧虎」，吸引不少法院同仁、洽公民眾爭相拍照；原來是宜蘭監獄今年度稻草裝置藝術比賽的作品，日前出借展示。法院警長傅家祥表示，應景虎年春節氣氛又結合防疫時事，因此挑選「巧虎」，可說是法院的另類景點。
宜蘭監獄的稻草裝置藝術比賽今年邁入第3年，1月19日當天共21組精湛作品參賽。每個工場12名受容人發揮巧思，費時3個月之久，利用稻草、鐵線和黏膠等資材，製作寬5.5米、長7米、限高2米的稻草裝置，呈現迎春、防疫等多元主題。
收容人巧手編織稻草、工法多變，每組作品唯妙唯肖，包含應景虎年的福虎生豐，過年氣氛的年獸、贔屭。其中，宣導防疫的帝君祐台灣和雷鳴三太子，分別設計能騎馬、擊鼓，增加互動趣味。
典獄長蔡永生表示，稻草工藝作為宜蘭監獄的文創特色，不只能推廣宜蘭觀光的能見度，還可提升矯正機關的正面形象，改變社會大眾對高牆、鐵窗的刻板印象。
宜監稻草裝置可出借政府機關，宜蘭地方法院去年就有展示，今年也不例外，挑選一隻防疫宣導的可愛巧虎「福虎生豐」，擺在穿堂作為「新景點」。傅家祥說，法院同仁或洽公、開庭民眾看到後，心情愉悅也比較不緊張；還有人說，老虎蠻Q，能調和法院的嚴肅氣氛。
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