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春節將至遇疫情升溫！台中緊盯交通運輸防疫大清消

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市副市長令狐榮達今天視察捷運高鐵台中站防疫措施，圖為站區內電梯加強消毒。記者趙容萱／攝影
台中市副市長令狐榮達今天視察捷運高鐵台中站防疫措施，圖為站區內電梯加強消毒。記者趙容萱／攝影

春節將至，國內疫情升溫，台中市副市長令狐榮達因應春節前大眾運輸系統及公共停車場湧現返鄉人潮，為防堵疫情蔓延，今天到高鐵台中站區內視察客運業者場站、計程車排班區及捷運高鐵台中站防疫措施，並感謝交通從業人員在連假期間堅守崗位、辛苦防疫，讓民眾在連假期間安心返鄉及出遊。

令狐榮達說，台中市為防疫全力備戰，春節前後大清消，昨晚全面消毒台中轉運中心與台灣大道公車專用道沿線39站，並規劃春節連假後2月7日再次全面消毒，也要求320處民營停車場、209場公有停車場落實防疫措施。

台中捷運增加消毒頻率，民眾常接觸設備每4小時消毒一次，高鐵台中站及市政府站因運量高增強為每3小時一次；電聯車在每日收車後清消內部各項設備，另於終端站高鐵台中站、北屯總站折返時加強消毒扶手欄杆、拉環，並加強防疫，包含收費閘門設熱顯像儀、電梯九宮格分散站立、月台張貼排隊距離標示、車廂拉環僅保留1/3等。

令狐榮達說，台中計程車分為一般、防疫兩種，不混載，也感謝駕駛們在春節期間持續提供服務；他指示交通局製作「安心乘車貼紙」，已打兩劑的駕駛可申請張貼。

交通局說，市府持續要求台中市公車駕駛員、運輸場站及停車場服務人員全程戴口罩，每日車輛、設備消毒；公共停車場落實防疫，包含定時清消民眾常接觸的設備。

交通局提醒民眾，搭大眾運輸工具全程戴口罩，乘車禁飲食，若未戴口罩且勸導不聽者可拒載並報警，依傳染病防治法處最高1.5萬元，若發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀速就醫，勿搭乘大眾運輸工具；也請市民做好防疫措施，平安過好年。

台中市副市長令狐榮達（右二）今天到高鐵台中站區視察計程車業者防疫措施，左為防疫計程車、右為一般計程客。記者趙容萱／攝影
台中市副市長令狐榮達（右二）今天到高鐵台中站區視察計程車業者防疫措施，左為防疫計程車、右為一般計程客。記者趙容萱／攝影
台中市副市長令狐榮達今天到高鐵台中站區視察客運業者防疫措施，左為防疫專車、右為一般客運車輛。記者趙容萱／攝影
台中市副市長令狐榮達今天到高鐵台中站區視察客運業者防疫措施，左為防疫專車、右為一般客運車輛。記者趙容萱／攝影
台中市副市長令狐榮達（右）今天視察捷運高鐵台中站防疫措施。記者趙容萱／攝影
台中市副市長令狐榮達（右）今天視察捷運高鐵台中站防疫措施。記者趙容萱／攝影
春節將至，高鐵台中站今天湧現返鄉人潮。記者趙容萱／攝影
春節將至，高鐵台中站今天湧現返鄉人潮。記者趙容萱／攝影
台中市副市長令狐榮達（中）今天到高鐵台中站區視察客運業者防疫專車的防疫措施。記者趙容萱／攝影
台中市副市長令狐榮達（中）今天到高鐵台中站區視察客運業者防疫專車的防疫措施。記者趙容萱／攝影
台中市副市長令狐榮達今天到高鐵台中站區，視察客運業者防疫措施，圖為客運出站前針對車廂內部清消作業。記者趙容萱／攝影
台中市副市長令狐榮達今天到高鐵台中站區，視察客運業者防疫措施，圖為客運出站前針對車廂內部清消作業。記者趙容萱／攝影

停車場 春節 高鐵

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