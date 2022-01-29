竹北斜張橋亮起來 5交流道百花齊放迎新春

新竹縣政府在竹北、關西、芎林、湖口、寶山5處交流道出入口，新植栽4萬多株花草與灌木，春節期間百花綻放，喜氣洋洋，縣府今日另指出，位於竹北交流道旁斜張橋燈具已完成整修啟用，用路人一下交流道，就能感受到滿滿過節的氣氛。

年節即將到來，新竹縣政府為讓進入竹縣的遊客們充分感受到年節氣氛，在全縣5處交流道口栽種色彩豐富的花草與多年生灌木，「重點式」妝點竹縣門面，營造創造多層次視覺景觀，希望為市容景觀注入新的生命力。

工務處表示，新竹縣在主要5個交流道等重要節點出入口與島頭處，新植4萬6000株時令草花與4000多株灌木，利用複層植栽搭配手法，依照植栽特性及色彩層次變化，設定不同植栽高度，呈現景觀色彩的變化與明亮度，強化曲線視覺效果，讓平凡的交通道路增添色彩，豐富市容。