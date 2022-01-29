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春節連假警推「天使警員」速報路況 籲留意高乘載管制

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
春節連假警方呼籲留意高乘載管制。記者周宗禎／翻攝
春節連假警方呼籲留意高乘載管制。記者周宗禎／翻攝

春節連續9天假期，警方在易塞車熱點疏導交通，國一台南永康交流道及大灣交流道是最容易塞車熱點；永康警分局提醒民眾，2月3日年初三至4日初四下午1點至晚上6點，永康交流道及大灣交流道北上入口匝道將實施高乘載管制。另仁德交流道初三到初五3天，從早上7點到晚間7點封閉北向入口，提醒民眾務必留意，以免被迫必須繞遠路。

永康分局今天更推出「交通天使宣導團」，「天使警員」蕭于惇表示，交通事故、違規停車及突發狀況都要立即報給民眾知。除了在台南最容易塞車的永康、大灣兩處交流道周邊、台一線及台20線等重要路口疏導，也用分局「監視錄影系統」及「智慧交通控制系統」雲端科技聯防掌握路況，調度警力與調控號誌，遇車流壅塞立即啟動「交通快暢」人員到場疏導，維護交通安全與順暢。

往年民眾多利用大灣交流道北上，尖峰時段易回堵壅塞，請北上民眾盡量避開大灣交流道，使用替代道路由高速一街，右轉中山南路，左轉永大路，上高架橋使用永康交流道北上；用路人出發前可收聽警廣或用1968、幸福公路等App網站查詢最新路況。

永康分局長甘炎明呼籲民眾遵守交通規則，行車勿搶快、多禮讓，尤其行經路口應減速停讓，避免發生事故造成事故傷害又塞車浪費大家時間。他說，連假期間為維護交通安全順暢，警方仍會加強並排停車、公車站10公尺內違停等取締，另提醒若民眾遇有突發狀況，如號誌故障，請立即撥打110，警方將通報相關單位到場協助排除。

春節連假警方推出「天使警員」速報路況，呼籲留意高乘載管制。記者周宗禎／翻攝
春節連假警方推出「天使警員」速報路況，呼籲留意高乘載管制。記者周宗禎／翻攝

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