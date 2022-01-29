快訊

她發現南部薪資比苗栗低 返鄉工作只是「南科」一夢？

長達12天「買一送一」！盤點6大連鎖咖啡「開工優惠」

本土疫情升溫 黃偉哲宣布取消春節拜廟行程

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲。本報資料照片
台南市長黃偉哲。本報資料照片

本土疫情升溫，台南市長黃偉哲繼日前表示取消春節到廟宇發紅包的活動，今天再宣布取消春節拜廟行程，並呼籲大家過年期間到廟宇祈福務必配合防疫措施，在戶外活動要保持社交安全距離，有發燒、呼吸道症狀者應避免外出。

黃偉哲說，過年期間各大寺廟人潮聚集，內政部日前發布最新宗教場所及集會活動防疫指引，宗教團體應停止舉辦繞境、遊行、搶頭香等易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會活動，並請民選公職人員及政府官員勿跑攤，所以他決定取消過年的廟宇參拜行程，希望大家面對此次疫情戒慎小心，團結守住疫情過好年。

市府指出，民眾於春節到宗教場所時必須全程戴口罩、配合指引、落實實聯制、量體溫，與不特定人保持社交距離。神職人員、執事或其他主持儀式人員也須全程戴口罩。

在集會活動部分，禁止民選公職人員、政府官員跑攤，以為民眾表率，廟宇應停辦繞境、遊行、搶頭香、搶春牛等易聚集擁擠人潮又難以維持社交距離的活動。

各宗教場所須人流管控，入口處應有管控進場人數，室內每人至少2.25平方公尺，室外每人至少1平方公尺；並要安排進場、參拜、離場動線，避免擁擠群聚；排隊點光明燈、捐款、解籤須配合指引，維持社交距離。

另外，民眾進入宗教場所禁止飲食，場所內供應如湯圓等餐點，限以密封盒碗方式供民眾外帶，不可在現場分裝。香客大樓、會館住宿除了同住家人之外，以1人1室為限。禁止提供籤筒、筊杯、供盤等器具；若有專人在民眾使用前後，逐次噴灑消毒才可提供筊杯，並強烈建議民眾自備以上祭祀器具。

社交距離 疫情 春節

延伸閱讀

台南春節也可打疫苗 初一加開BNT接種站約500名額

視察農水漁路 黃偉哲宣布再投入近11億元修繕

春節前夕加強維安 黃偉哲：治安好還要更好

台南疫情相關檢測都陰性 黃偉哲：暫時可以鬆一口氣

相關新聞

春節連假第一天 南部交通順暢預期午後返鄉車潮湧現

今天是春節連假第一天，清晨開始陰雨綿綿，各地交通大致順暢。高雄市府交通局智慧運輸中心指出，今早國道1號與國道3號的車行速...

春節9天連假首日交通量比往年少9% 王國材推估3原因

今天是春節九天連假的第一天，交通部長王國材一早視察位於新北泰山的高速公路局北區交控中心。他說，今天交通量比往年少9%，推...

玉山昨晚積雪5公分 大雨加強風 積雪一夜融化

玉山昨天晚間因南方水氣發威降雪，積雪一度達5.5公分，玉山氣象站人員忙著除冰，氣象局長鄭明典原預期今天玉山會是一片雪白世...

春節9天連假今起展開 墾丁旅宿業喜迎高住房

在疫情中起起伏伏的旅宿業，才熬過Delta變種病毒帶來的衰退開始回暖，又遇上新變種病毒Omicron，本土疫情最近延燒，...

不斷更新／春節連假首日 注意國道5大地雷路段

今天是春節連續假期首日，目前國道各路段大致順暢。高速公路局預估國道交通量為110百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。

本土疫情升溫 黃偉哲宣布取消春節拜廟行程

本土疫情升溫，台南市長黃偉哲繼日前表示取消春節到廟宇發紅包的活動，今天再宣布取消春節拜廟行程，並呼籲大家過年期間到廟宇祈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。