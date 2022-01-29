本土疫情升溫 黃偉哲宣布取消春節拜廟行程

本土疫情升溫，台南市長黃偉哲繼日前表示取消春節到廟宇發紅包的活動，今天再宣布取消春節拜廟行程，並呼籲大家過年期間到廟宇祈福務必配合防疫措施，在戶外活動要保持社交安全距離，有發燒、呼吸道症狀者應避免外出。

黃偉哲說，過年期間各大寺廟人潮聚集，內政部日前發布最新宗教場所及集會活動防疫指引，宗教團體應停止舉辦繞境、遊行、搶頭香等易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會活動，並請民選公職人員及政府官員勿跑攤，所以他決定取消過年的廟宇參拜行程，希望大家面對此次疫情戒慎小心，團結守住疫情過好年。

市府指出，民眾於春節到宗教場所時必須全程戴口罩、配合指引、落實實聯制、量體溫，與不特定人保持社交距離。神職人員、執事或其他主持儀式人員也須全程戴口罩。

在集會活動部分，禁止民選公職人員、政府官員跑攤，以為民眾表率，廟宇應停辦繞境、遊行、搶頭香、搶春牛等易聚集擁擠人潮又難以維持社交距離的活動。

各宗教場所須人流管控，入口處應有管控進場人數，室內每人至少2.25平方公尺，室外每人至少1平方公尺；並要安排進場、參拜、離場動線，避免擁擠群聚；排隊點光明燈、捐款、解籤須配合指引，維持社交距離。

另外，民眾進入宗教場所禁止飲食，場所內供應如湯圓等餐點，限以密封盒碗方式供民眾外帶，不可在現場分裝。香客大樓、會館住宿除了同住家人之外，以1人1室為限。禁止提供籤筒、筊杯、供盤等器具；若有專人在民眾使用前後，逐次噴灑消毒才可提供筊杯，並強烈建議民眾自備以上祭祀器具。