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春節文化饗宴 新北藝術、遊戲、傳統習俗一次包

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
初二空軍三重一村邀請踢踏舞團，以神采奕奕舞姿象徵精神抖擻開端。圖／新北市文化局提供
初二空軍三重一村邀請踢踏舞團，以神采奕奕舞姿象徵精神抖擻開端。圖／新北市文化局提供

今天開始9天春節連續假期，新北市春節期間有展開多項展覽及活動，即日起於新北市藝文中心有「啟航．焰光－李錫奇紀念特展」。家有小朋友的父母可選擇參加板橋「府中15揪虎勝」系列活動。位在三重的空軍三重一村，則是大年初二開始舉辦開春活動，包括民俗舞及舞龍傳統習俗，讓民眾春節期間也能參與各式文化饗宴。

新北市文化局即日起至3月13日在新莊文藝中心及新北市藝文中心舉辦「啟航．焰光－李錫奇紀念特展」，李錫奇為60年代台灣藝術史上行動藝術之先驅，前衛且多元創作風格，在戰後台灣藝術發展歷程中成為現代藝術運動重要推手。雙展區共展出囊括油畫、水墨、絹印、壓克力噴漆等多元媒材近60件作品。

而位在板橋的府中15，5樓展覽室即日起至2月28日止推出真人版「大虎翁」，即日「府中15揪虎勝」系列活動，可免費索取限量大虎翁體驗組，另外現場有創藝大冒險展覽「年獸在哪裡？」活動及動畫學院，讓親子皆能共同參與。

喜歡動手DIY的話，2樓「創藝大冒險」展覽區設計屬於自己的小怪獸，搭配不同故事場景及運用不同媒材創作，動畫學院則精選年味的動畫電影。

另外於三重的「空軍三重一村」，大年初二為虎年開春舉辦系列活動，包括踢踏舞、民俗舞及舞龍傳統習俗。初二至初五還有「虎年虎勁套圈圈」及「臥虎藏龍粉筆畫一村」等活動，憑身分證件即可至遊客中心借用扯鈴及毽子等，現場體驗傳統小遊戲，一起同享復古童玩。

板橋府中15過年走春「揪虎勝」，入館即可得限量大虎翁體驗組。圖／新北市文化局提供
板橋府中15過年走春「揪虎勝」，入館即可得限量大虎翁體驗組。圖／新北市文化局提供

動畫 春節

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