春節文化饗宴 新北藝術、遊戲、傳統習俗一次包

今天開始9天春節連續假期，新北市春節期間有展開多項展覽及活動，即日起於新北市藝文中心有「啟航．焰光－李錫奇紀念特展」。家有小朋友的父母可選擇參加板橋「府中15揪虎勝」系列活動。位在三重的空軍三重一村，則是大年初二開始舉辦開春活動，包括民俗舞及舞龍傳統習俗，讓民眾春節期間也能參與各式文化饗宴。

新北市文化局即日起至3月13日在新莊文藝中心及新北市藝文中心舉辦「啟航．焰光－李錫奇紀念特展」，李錫奇為60年代台灣藝術史上行動藝術之先驅，前衛且多元創作風格，在戰後台灣藝術發展歷程中成為現代藝術運動重要推手。雙展區共展出囊括油畫、水墨、絹印、壓克力噴漆等多元媒材近60件作品。

而位在板橋的府中15，5樓展覽室即日起至2月28日止推出真人版「大虎翁」，即日「府中15揪虎勝」系列活動，可免費索取限量大虎翁體驗組，另外現場有創藝大冒險展覽「年獸在哪裡？」活動及動畫學院，讓親子皆能共同參與。

喜歡動手DIY的話，2樓「創藝大冒險」展覽區設計屬於自己的小怪獸，搭配不同故事場景及運用不同媒材創作，動畫學院則精選年味的動畫電影。