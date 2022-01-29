蘇花路廊上午南下車多但順暢 車流量比去年春節少2成

春節9天連假今天展開，蘇花路廊上午5時起湧現車潮，到上午10時，南下車流量約6000輛，比去年春節連假交通量降低約2成。花蓮新城警方指出，蘇花路廊南北雙向、台14甲線、台8線中橫公路等路段，上午交通都順暢。

公路總局預估連假首日南下車潮多，約有1萬3000輛。蘇花路廊清晨5時起出現車潮，上午7時起進入高峰期，達每小時900輛，統計到上午10時，南下車流6032輛，預估今日還有7000多輛的通行需求。

花蓮新城警分局在轄內蘇花路廊、台8線中橫公路及台14甲線，及七星潭風景區布設35處崗哨疏導交通，分局長林育旺一早就到各路段視察，他說，今天南下車流稍多，但交通都很順暢，提醒用路人可收聽警廣，及下載公路總局的幸福公路APP，了解即時路況。

公路總局表示，在國5蘇澳服務區、花蓮和平台泥DAKA園區服務台、7-11崇德盈門市等3處地點，都有路況機器人「小鹿」，假期間每天上午9時至下午3時，開放遊客詢問蘇花路廊路況及周邊景點。