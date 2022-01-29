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避免毛孩春節無處就醫 高市動保處貼心做了這件事

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高市動保處彙整市內各獸醫診療機構門診時間，以備毛小孩春節連假生病時無處就診。記者王昭月／翻攝
高市動保處彙整市內各獸醫診療機構門診時間，以備毛小孩春節連假生病時無處就診。記者王昭月／翻攝

今天起展開農曆春節9天連假，民眾可以團聚歡喜過年，不過養「毛小孩」的民眾很擔心連假期間毛孩生病無處就醫，高雄市動保處貼心彙整獸醫診療機構門診時間，公布在官網（https://livestock.kcg.gov.tw）上，並提醒帶毛小孩就醫前再打個電話確認，以免白跑。

高市動保處長葉坤松說，家中若有心臟病、糖尿病、腎衰竭及氣喘等慢性病的毛小孩，最好檢視一下藥袋，若藥量不足，應趁早至獸醫診療機構看診拿藥，備好足夠的藥品，以應付春節假期之需。

他也說，時下毛爸、毛媽寵愛毛小孩無極限，犬貓食品近年成為網購熱門商品，不過網路上販賣的飼料、罐頭、零食及嚼咬骨，有些來自境外且非法輸入，毛孩吃到這些未經檢疫把關的犬貓食品，一旦吃出了問題會求助無門。建議應選擇商譽良好、包裝及標示完整的寵物食品，避免買到來路不明的黑心食品，影響毛孩健康，購物前可先至「行政院農委會寵物食品申報網」查詢產品資訊。

動保處也提醒，網購境外販售未申請檢疫的犬貓食品，最高會被罰新台幣100萬元，在網路上刊登境外非合法輸入的犬貓食品廣告，最高則罰新台幣15萬元。

毛小孩 寵物 連假

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