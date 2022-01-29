春節9天連假今天登場 南下台東、墾丁一路順暢

春節9天連假今天登場，南下台東和屏東墾丁必經的台1線枋寮水底寮路口，上午至10時每小時車流量均為千餘量，10至11時為2014輛，南北一路順暢，無需實施調撥車道；縣警局交通隊說，根據以往春節期間交通量，1天最高可達4萬車次，今年受疫情影響，返鄉和度假車流量會略少，預估最高交通量會在初一南下達到3.5萬輛，初五下午開始湧現北返車潮。

枋寮警方說，省道台1線枋寮段因連接台9線台東的車流，大假日車流量爆增，警方採取多項交通疏導措施， 因應台1線436.5至445.5公里車多路段車流的疏解，將視車流狀況，將對向車道調撥一條車道供南或北向車流行駛；今天上午南下車流雖較平日多，不及過去大假日尖峰的每小時3000輛，無需實施調撥車道。

警方因應北上車流增加，將封閉永翔路口至五岔路口南下車道，引導南下車流，右轉永翔路口，再左轉屏南路口接台17線直行；遇車流回堵至沿山公路口，適度引導車流行駛屏185線沿山公路替代道路，並導引直行至國道3南州交流道北上。

警方呼籲，連續假期尖峰時段每小時車流量較平日車流倍增，駕駛人為求方便，常違規行駛機慢車道，除造成機慢車道用路人不便外，更易肇生車禍案件；另休息區請勿違規停車，以免影響車流順暢，連續假期持續加強取締違規行駛機慢車道及違停車輛，請駕駛人遵守交通規則以維護行車安全及順暢。